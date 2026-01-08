انتحلوا صفة ضباط شرطة.. إحالة المتهمين بخطف والاستيلاء على أموال مواطن ألماني للجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، صاحب شركة سياحة وسوري و6 آخرين للجنايات لاتهامهم بسرقة مواطن ألماني في القاهرة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين سرقوا المبالغ المالية المبينة وصفاً وقيماً بالأوراق المملوكين للمجني عليه بطريق الإكراه بأن تكالبوا عليه وكان ذلك بالطريق العام، وباغته المتهمون بجذبه داخل سيارة ميز علامتها عنوة عنه وتكالبوا عليه وتعدوا عليه بالضرب بأن كالوا له عدة ضربات استقرت بأجزاء متفرقة من جسده وإحداث ما به من إصابات الموصوفة بـ الطبي، وأقصوه بعيدا عن أعين الخلق للحول بينه وبين الاستنجاد بهم وجابوا به عدة بقاع جهلها المجني عليه، حتي أرشد عن مكان تواجد المبالغ المالية بمنزله الذي أرشدهم عن عنوانه وسلبوا منه مفتاح منزله عنوه ودلفوا إليه وسلبوا أمواله وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه والاستيلاء على أمواله والفرار بها.

كما قاموا بخطف المجني عليه بجذبه داخل سيارة ميز علامتها كرهاً عنه وأقصوه بعيداً عن أعين الخلق للحول بينه وبين الاستنجاد بالمارة و جابوا به عدة بقاع جهلها المجني عليه لنيل مقصدهم محل الاتهام الأول.

كما أن المتهمين من الأول وحتى الثالث انتحلوا صفة رسمية "ضباط وأفراد شرطة " من صفات رجال السلطة القضائية العامة المخول لهم القبض والتفتيش دون أن تكون لهم الصفة الرسمية من الحكومة أو أذن منها بذلك .