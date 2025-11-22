قطاع المعاهد الأزهرية يطلق برنامجًا تدريبيًا لواضعي الامتحانات في العلوم الشرعية

أطلق قطاع المعاهد الأزهرية، صباح اليوم السبت، البرنامج التدريبي المتخصص بعنوان «معايير الورقة الامتحانية والوزن النسبي في العلوم الشرعية»، في إطار توجهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، للارتقاء بمنظومة الامتحانات ورفع كفاءة واضعيها.

ويستمر البرنامج، الذي يقام بمدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة، حتى الاثنين 24 نوفمبر 2025، ويستهدف تطوير مهارات العاملين في إعداد الامتحانات الشرعية على مستوى الجمهورية.

وشهد اليوم الأول مشاركة علمية متميزة؛ حيث قدم فضيلة الشيخ علي خليل، رئيس القطاع الأسبق، الجلسة الافتتاحية مستعرضًا أسس إعداد الورقة الامتحانية وضوابط صياغة السؤال الجيد، بينما تناول فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس القطاع الحالي، في الجلسة التالية أبرز الأخطاء الشائعة في إعداد امتحانات العلوم الشرعية وطرق تفاديها.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني أن البرنامج يأتي استجابة لاحتياجات واقعية رصدها القطاع خلال المتابعة الميدانية، مشيرًا إلى أن مخرجات التدريب ستنعكس مباشرة على مستوى الامتحانات في الأعوام المقبلة، عبر الالتزام بالمعايير المعتمدة ورفع كفاءة المشاركين.

من جانبه، أوضح الدكتور شريف سميح، مدير إدارة التدريب التربوي بالقطاع، أن البرنامج يركز بشكل أكبر على الجانب العملي، حيث يقوم كل متدرب بإعداد نموذج عملي لجدول المواصفات في تخصصه، لضمان اكتساب مهارة التطبيق المباشر عند إعداد الامتحانات الشرعية في مختلف المراحل التعليمية.

ويعقد البرنامج تحت إشراف الدكتور أحمد شرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، ويأتي ضمن خطة قطاع المعاهد الأزهرية لتأهيل الكوادر العاملة في مجال الامتحانات والتقويم، بما يسهم في كشف المستوى الحقيقي للطلاب وتحسين جودة العملية التعليمية في جميع مراحل التعليم الأزهري.