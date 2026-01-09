أخبار التكنولوجيا| إطلاق سلسلة شاومي POCO M8 بشحن قياسي وبطارية عملاقة.. ChatGPT يدخل عالم الصحة رسميا بميزة جديدة من OpenAI

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



صغير بالحجم عملاق بالكاميرا.. أوبو تطرح هاتف Reno 15 Pro Mini



أعلنت شركة أوبو Oppo، رسميا عن إطلاق هاتف Reno15 Pro Mini خلال حدثها الأخير في الهند، إلى جانب هواتفها الجديدة Reno15 وReno15 Pro وReno15c، ليكون أحدث إضافة إلى سلسلة Reno15 بعد ظهوره الأول عالميا.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة حجز تذاكر الدرجة الثالثة (تهوية ديناميكية ) عبر الموقع الرسمي للهيئة علي شبكة الأنترنت اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 8 / 1 / 2026، وكذلك من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.



كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن توسيع سلسلة هواتفها “بوكو” بإطلاق الجيل الجديد POCO M8، والذي يضم هاتفي POCO M8 Pro وPOCO M8، وذلك بعد فترة قصيرة من الإعلان عن هاتف Xiaomi 17 Ultra.



الكشف عن Sweeker في CES 2026.. روبوت أليف على شكل بيضة قد يموت إن أهملته



كشفت شركة Takway الناشئة، التي تطمح لأن تكون “نينتندو عصر روبوتات الذكاء الاصطناعي”، عن رفيق افتراضي جديد يشبه لعبة Tamagotchi، وذلك خلال مشاركتها في معرض CES 2026.

وداعا لنقل المكنسة يدويا.. Roborock تنهي أكبر عيوب المكانس الذكية بموديل يتسلق السلالم



منذ دخول المكانس الكهربائية الروبوتية إلى المنازل، شكل عدم قدرتها على صعود السلالم أحد أبرز نقاط ضعفها، ما اضطر المستخدمين إلى نقلها يدويا بين الطوابق، هذا القصور التصميمي، الذي حد من قدرتها على التنظيف الشامل، ومؤخرا أعلنت شركة Roborock عن تجاوز هذه العقبة من خلال طرازها الجديد Saros Rover، الذي لا يكتفي بتسلق السلالم فحسب، بل يقوم بتنظيفها أيضا.





ChatGPT يدخل عالم الصحة رسميا بميزة جديدة من OpenAI



في خطوة جديدة لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، أعلنت OpenAI إطلاق ChatGPT Health، وهو تبويب مخصص داخل ChatGPT يهدف إلى مساعدة المستخدمين على فهم بياناتهم الصحية والاستعداد للتواصل مع الأطباء، دون أن يحل محل الرعاية الطبية التقليدية.



خاتم ذكي ينبه لاحتمالية ارتفاع ضغط الدم.. RingConn تكشف عن Gen 3



كشفت شركة RingConn عن استعدادها لإطلاق جيل جديد من خواتمها الذكية، يحمل تحسينات ملحوظة على صعيد التصميم والميزات الصحية.



بشاشة كبيرة وبطارية لا تنتهي.. شاومي تطلق التابلت العملاق Redmi Pad 2 Pro



أطلقت شركة شاومي، مؤخرا تحديثا جديدا لسلسلة أجهزتها اللوحية في الهند، إلى جانب هواتفها الذكية، مع تقديم Redmi Pad 2 Pro، الذي يعد أكثر من مجرد تحديث عادي، بل تحول كامل في التصميم والمواصفات.

