قانون الإيجار القديم يحدد حالتي الإخلاء الإجباري ويمنح المالك حق الطرد الفوري
فنزويلا تطلق سراح عدد كبير من السجناء بينهم أجانب
موسم عودة الإكسات.. ياسمين عز توجه رسالة حاسمة للفتيات مع بداية السنة الجديدة
غلق كلى 3 أيام بشارع 26 يوليو من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان
انقطاع الإنترنت في طهران وأجزاء أخرى من إيران
بعد وفاة ابن فيروز الأصغر.. تفاصيل معاناة هلي الرحباني قبل رحيله
تقرير خطير من البنتاجون.. حذف سجلات وتضليل متعمد في تسليح إسرائيل خلال حرب غزة
الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24
زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي
زلزال 2026 .. معهد الفلك المصري يحسم الجدل حول تنبؤات العالم الهولندي
نقل 7 من القيادات.. محافظ الجيزة يعيد ترتيب حي الهرم من جديد
الشيوخ الأمريكي يوافق على قرار يمنع ترامب من أي عمل عسكري بفنزويلا دون تفويض
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صغير بالحجم عملاق بالكاميرا.. أوبو تطرح هاتف Reno 15 Pro Mini

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة أوبو Oppo، رسميا عن إطلاق هاتف Reno15 Pro Mini خلال حدثها الأخير في الهند، إلى جانب هواتفها الجديدة Reno15 وReno15 Pro وReno15c، ليكون أحدث إضافة إلى سلسلة Reno15 بعد ظهوره الأول عالميا.

سعر ومواصفات هاتف Reno15 Pro Mini

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يتميز هاتف Reno15 Pro Mini بتصميم مدمج نسبيا مع شاشة ممن نوع OLED بقياس 6.32 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وبدقة +FHD.

ويعمل هاتف Reno15 Pro Mini، بمعالج ميدياتك Dimensity 8450، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت وخيارين للتخزين الداخلي بسعتي 256 أو 512 جيجابايت.

وعلى صعيد التصوير، يأتي هاتف Reno15 Pro Mini بمنظومة كاميرات ثلاثية متقدمة، تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا تقريب بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.5 مرات، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي، فيما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجابكسل.

ويضم هاتف Reno15 Pro Mini بطارية بسعة 6200 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات عبر تقنية SuperVOOC، ويعمل بواجهة أوبو ColorOS 16 المبنية على نظام التشغيل Android 16.

كما يدعم هاتف Reno15 Pro Mini معايير مقاومة الماء والغبار IP66 وIP68، ويأتي بتصميم جديد بواجهة زجاجية وإطار من الألمنيوم، مع حماية للشاشة بزجاج Gorilla Glass 7i. 

ويتوفر هاتف Reno15 Pro Mini، بعدة ألوان، أبرزها الأبيض والوردي الكريستالي بتصميم “Ribbon Design”، إلى جانب لون Cocoa Brown.

ومن المقرر طرح هاتف Oppo Reno15 Pro Mini في الأسواق الهندية بدءا من 13 يناير، بسعر يبدأ من 59999 روبية هندية لنسخة بسعة 12 + 256 جيجابايت، ويصل إلى 64999 روبية هندية لنسخة 12+ 512 جيجابايت.

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

بكين و سول تطويان سنوات الفتور: زيارة رئاسية تدشن مسار استعادة العلاقات

بكين و سول تطويان سنوات الفتور.. زيارة رئاسية تدشن مسار استعادة العلاقات

علم مصر

مصر تعرب عن تقديرها للجهود اللبنانية في سبيل بسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها

حلب

قصف سوري على شرق حلب.. ومقتل وإصابة مدنيين بينهم أطفال

بالصور

تعرف علي أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد

من مطبخك..10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

خاف على نفسك.. أطعمة شائعة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

اضطراب القلق الاجتماعي.. الأعراض والأسباب

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

