صغير بالحجم عملاق بالكاميرا.. أوبو تطرح هاتف Reno 15 Pro Mini

أعلنت شركة أوبو Oppo، رسميا عن إطلاق هاتف Reno15 Pro Mini خلال حدثها الأخير في الهند، إلى جانب هواتفها الجديدة Reno15 وReno15 Pro وReno15c، ليكون أحدث إضافة إلى سلسلة Reno15 بعد ظهوره الأول عالميا.

سعر ومواصفات هاتف Reno15 Pro Mini

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يتميز هاتف Reno15 Pro Mini بتصميم مدمج نسبيا مع شاشة ممن نوع OLED بقياس 6.32 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وبدقة +FHD.

ويعمل هاتف Reno15 Pro Mini، بمعالج ميدياتك Dimensity 8450، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت وخيارين للتخزين الداخلي بسعتي 256 أو 512 جيجابايت.

وعلى صعيد التصوير، يأتي هاتف Reno15 Pro Mini بمنظومة كاميرات ثلاثية متقدمة، تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا تقريب بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.5 مرات، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي، فيما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجابكسل.

هاتف Reno15 Pro Mini

ويضم هاتف Reno15 Pro Mini بطارية بسعة 6200 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات عبر تقنية SuperVOOC، ويعمل بواجهة أوبو ColorOS 16 المبنية على نظام التشغيل Android 16.

كما يدعم هاتف Reno15 Pro Mini معايير مقاومة الماء والغبار IP66 وIP68، ويأتي بتصميم جديد بواجهة زجاجية وإطار من الألمنيوم، مع حماية للشاشة بزجاج Gorilla Glass 7i.

ويتوفر هاتف Reno15 Pro Mini، بعدة ألوان، أبرزها الأبيض والوردي الكريستالي بتصميم “Ribbon Design”، إلى جانب لون Cocoa Brown.

ومن المقرر طرح هاتف Oppo Reno15 Pro Mini في الأسواق الهندية بدءا من 13 يناير، بسعر يبدأ من 59999 روبية هندية لنسخة بسعة 12 + 256 جيجابايت، ويصل إلى 64999 روبية هندية لنسخة 12+ 512 جيجابايت.