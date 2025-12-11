قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجبهة تشتعل .. أين يقف التوتر بين سوريا وإسرائيل؟
عدية يس.. ما حقيقتها وهل لها أصل في السنة؟ | اعرف حكم الشرع
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي يوم الخميس
بعيداً عن الأكاذيب.. مدبولي يؤكد احترام الحكومة للصحفيين والإعلاميين والحرص على حرية الرأي
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح
الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل
مجلس النواب الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع لعام 2026
ترامب: رئيس كولومبيا سيكون التالي بعد مادورو
دعاء الفجر لطلب الرزق.. كلمات نبوية تجلب البركة وتيسر لك يومك
مدبولي: خفض الدين والتضخم وإسراع "التأمين الشامل" و"حياة كريمة" أبرز مستهدفاتنا
أوبو تكشف عن التحديث الأعظم لـ 6 هواتف.. هل جهازك ضمن القائمة؟

تحديث ColorOS 16
تحديث ColorOS 16
شيماء عبد المنعم

بدأت شركة أوبو Oppo، في طرح تحديث ColorOS 16 المستند إلى أندرويد 16 في نوفمبر الماضي، ومن المتوقع أن يتوسع التحديث تدريجيا ليصل إلى المزيد من الأجهزة وفقا للجدول الزمني الرسمي. 

ويبدو أن أوبو قد حسنت من وتيرة طرح التحديث مؤخرا، حيث بدأت أجهزة متعددة من سلسلتي X و F بالإضافة إلى Reno في تلقي هذا التحديث الكبير.

الأجهزة التي تتلقى تحديث ColorOS 16

بدأت الهواتف الذكية التالية من Oppo في تلقي التحديث الثابت لنظام ColorOS 16 المبني على أندرويد 16:

Oppo Find X6

Oppo Find X6 Pro

Oppo Reno 13

Oppo Reno 14

Oppo Reno 14 Pro

Oppo F27

كما هو معروف، يتم طرح التحديثات على دفعات، لذا قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى جميع الوحدات.

ستتلقى إشعارا عند توفر التحديث على جهازك، أو يمكنك التحقق يدويا من وجود التحديث من خلال تطبيق الإعدادات.

كيفية الحصول على التحديث مبكرا

إذا كنت ترغب في الحصول على التحديث مبكرا، يمكنك الاشتراك في برنامج Release Candidate، للقيام بذلك، اذهب إلى الإعدادات > النظام والتحديث > تحديث البرمجيات، ثم اضغط على الجزء العلوي من الصفحة > اضغط على الأيقونة في أعلى اليمين > برنامج البيتا > مرشح الإصدار > التقديم الآن، سيظهر التحديث في صفحة تحديث البرمجيات، اضغط على زر تنزيل الآن ثم قم بتثبيت التحديث.

ملاحظات هامة قبل التحديث

يرجى ملاحظة أن تحديث ColorOS 16 هو تحديث رئيسي بحجم تحميل يتراوح بين 3 إلى 5 جيجابايت، لذلك، تأكد من أن جهازك يحتوي على مساحة تخزين كافية وأنه يحتوي على بطارية لا تقل عن 40% قبل بدء عملية التثبيت.

إذا لم يكن جهاز أوبو الخاص بك مدرجا في القائمة أعلاه، فسيتم طرح التحديث لجهازك قريبا.

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الأحمر

بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها في مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة بإطلالة جريئة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

