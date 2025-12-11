أوبو تكشف عن التحديث الأعظم لـ 6 هواتف.. هل جهازك ضمن القائمة؟

بدأت شركة أوبو Oppo، في طرح تحديث ColorOS 16 المستند إلى أندرويد 16 في نوفمبر الماضي، ومن المتوقع أن يتوسع التحديث تدريجيا ليصل إلى المزيد من الأجهزة وفقا للجدول الزمني الرسمي.

ويبدو أن أوبو قد حسنت من وتيرة طرح التحديث مؤخرا، حيث بدأت أجهزة متعددة من سلسلتي X و F بالإضافة إلى Reno في تلقي هذا التحديث الكبير.

الأجهزة التي تتلقى تحديث ColorOS 16

بدأت الهواتف الذكية التالية من Oppo في تلقي التحديث الثابت لنظام ColorOS 16 المبني على أندرويد 16:

Oppo Find X6

Oppo Find X6 Pro

Oppo Reno 13

Oppo Reno 14

Oppo Reno 14 Pro

Oppo F27

كما هو معروف، يتم طرح التحديثات على دفعات، لذا قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى جميع الوحدات.

ستتلقى إشعارا عند توفر التحديث على جهازك، أو يمكنك التحقق يدويا من وجود التحديث من خلال تطبيق الإعدادات.

كيفية الحصول على التحديث مبكرا

إذا كنت ترغب في الحصول على التحديث مبكرا، يمكنك الاشتراك في برنامج Release Candidate، للقيام بذلك، اذهب إلى الإعدادات > النظام والتحديث > تحديث البرمجيات، ثم اضغط على الجزء العلوي من الصفحة > اضغط على الأيقونة في أعلى اليمين > برنامج البيتا > مرشح الإصدار > التقديم الآن، سيظهر التحديث في صفحة تحديث البرمجيات، اضغط على زر تنزيل الآن ثم قم بتثبيت التحديث.

ملاحظات هامة قبل التحديث

يرجى ملاحظة أن تحديث ColorOS 16 هو تحديث رئيسي بحجم تحميل يتراوح بين 3 إلى 5 جيجابايت، لذلك، تأكد من أن جهازك يحتوي على مساحة تخزين كافية وأنه يحتوي على بطارية لا تقل عن 40% قبل بدء عملية التثبيت.

إذا لم يكن جهاز أوبو الخاص بك مدرجا في القائمة أعلاه، فسيتم طرح التحديث لجهازك قريبا.