أوبو تكشف عن هاتف غامض بسعر مناسب وبطارية خارقة

حصل هاتف ذكي جديد من شركة أوبو Oppo، على شهادة الاعتماد من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية MIIT.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يأتي الجهاز مدرج تحت رقم الطراز PLT120، كما حصل أيضا على الموافقة اللاسلكية برقم الشهادة 2025-21820، وهو عادة مؤشر قوي على أن موعد الإطلاق بات قريبا.

هاتف أوبو الغامض يظهر بمواصفات قوية وبطارية ضخمة

حتى الآن، لم يكشف عن الاسم التجاري الذي سيطرح به الهاتف في الأسواق، لكن المواصفات التقنية المتاحة تكشف عن بعض التفاصيل المهمة.

يأتي الهاتف بشاشة كبيرة قياسها 6.75 بوصة بدقة HD+ ويرجح أن تكون من نوع LCD، بينما تصل أبعاد الجهاز إلى 166.6 × 78.5 × 8.61 ملم ويزن 216 جراما، ما يعكس وجود بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6830 مللي أمبير، والتي قد تسوقها الشركة على أنها 7000 مللي أمبير.

يدعم الهاتف الاتصال بشريحتي اتصال وشبكات الجيل الخامس 5G بأنواعها NSA وSA، بالإضافة إلى LTE وWCDMA وGSM، ويحتوي على تقنيات البلوتوث وUSB.

ومن ناحية الكاميرات، يعتمد الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر ثانوي 2 ميجابكسل، فيما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل للصور السيلفي.

ويتميز الهاتف أيضا بوجود ميزة فتح القفل بالبصمة وفتح الوجه، إضافة إلى أجهزة استشعار أساسية مثل الجاذبية والقرب والضوء المحيط. يعمل الجهاز بنظام أندرويد ومن المرجح أن يأتي بواجهة ColorOS المبنية على Android 15، رغم أن شهادة الاعتماد لم تحدد الإصدار بدقة.

جدير بالذكر أن بعض التسريبات أفادت مؤخرا أن شركة أوبو تعمل على تطوير هاتفها القابل للطي من الجيل المقبل Oppo Find N6، حيث من المتوقع أن يكون هو الهاتف القابل للطي الأول في العالم الذي سيأتي مع معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع موعد محتمل للإطلاق في أوائل عام 2026.

وعلى الرغم من أن الهاتف سيكون أنحف وأخف وزنا مقارنة بالنسخة السابقة، إلا أنه سيحتوي على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير أو أكثر.