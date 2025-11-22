قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أوبو تكشف عن هاتف غامض بسعر مناسب وبطارية خارقة

أوبو تكشف عن هاتف غامض بسعر مناسب وبطارية خارقة
أوبو تكشف عن هاتف غامض بسعر مناسب وبطارية خارقة
شيماء عبد المنعم

حصل هاتف ذكي جديد من شركة أوبو Oppo، على شهادة الاعتماد من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية MIIT. 

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يأتي الجهاز مدرج تحت رقم الطراز PLT120، كما حصل أيضا على الموافقة اللاسلكية برقم الشهادة 2025-21820، وهو عادة مؤشر قوي على أن موعد الإطلاق بات قريبا.

هاتف أوبو الغامض يظهر بمواصفات قوية وبطارية ضخمة

 حتى الآن، لم يكشف عن الاسم التجاري الذي سيطرح به الهاتف في الأسواق، لكن المواصفات التقنية المتاحة تكشف عن بعض التفاصيل المهمة. 

يأتي الهاتف بشاشة كبيرة قياسها 6.75 بوصة بدقة HD+ ويرجح أن تكون من نوع LCD، بينما تصل أبعاد الجهاز إلى 166.6 × 78.5 × 8.61 ملم ويزن 216 جراما، ما يعكس وجود بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6830 مللي أمبير، والتي قد تسوقها الشركة على أنها 7000 مللي أمبير.

يدعم الهاتف الاتصال بشريحتي اتصال وشبكات الجيل الخامس 5G بأنواعها NSA وSA، بالإضافة إلى LTE وWCDMA وGSM، ويحتوي على تقنيات البلوتوث وUSB. 

هاتف أوبو الغامض يظهر بمواصفات قوية وبطارية ضخمة

ومن ناحية الكاميرات، يعتمد الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر ثانوي 2 ميجابكسل، فيما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل للصور السيلفي. 

ويتميز الهاتف أيضا بوجود ميزة فتح القفل بالبصمة وفتح الوجه، إضافة إلى أجهزة استشعار أساسية مثل الجاذبية والقرب والضوء المحيط. يعمل الجهاز بنظام أندرويد ومن المرجح أن يأتي بواجهة ColorOS المبنية على Android 15، رغم أن شهادة الاعتماد لم تحدد الإصدار بدقة.

جدير بالذكر أن بعض التسريبات أفادت مؤخرا أن شركة أوبو تعمل على تطوير هاتفها القابل للطي من الجيل المقبل Oppo Find N6، حيث من المتوقع أن يكون هو الهاتف القابل للطي الأول في العالم الذي سيأتي مع معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع موعد محتمل للإطلاق في أوائل عام 2026.

وعلى الرغم من أن الهاتف سيكون أنحف وأخف وزنا مقارنة بالنسخة السابقة، إلا أنه سيحتوي على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير أو أكثر.

أوبو هاتف اقتصادي جديد Oppo Find N6 الهاتف القابل للطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

المتهم

القبض على المتهم بالتعدي على سيدة وتكسير محتويات محلها بالشرقية

محاكمة اللاعب رمضان صبحي

رفع جلسة محاكمة اللاعب رمضان صبحى و3 آخرين لنظر تحديد موعد التأجيل

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد