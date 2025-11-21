أوبو تكشف عن سماعات Enco Buds 3 Pro Plus.. تجربة مذهلة بسعر اقتصادي

أعلنت شركة أوبو عن إطلاق أحدث أجهزتها الرائدة Find X9 وFind X9 Pro، إلى جانب سماعاتها اللاسلكية الجديدة Enco Buds 3 Pro Plus، لتوسيع مجموعة سماعات TWS.

يأتي هذا الإصدار بعد إطلاق أوبو سماعات Enco Buds 3 Pro في وقت سابق من هذا العام، ويتميز بمزايا مثل إلغاء الضوضاء النشط ANC وعمر بطارية أطول.

مواصفات سماعات أوبو Enco Buds 3 Pro Plus



تتميز سماعات Enco Buds 3 Pro Plus بحافظة رأسية على شكل حبة صغيرة، مشابهة لسلسلة سماعات TWS السابقة من أوبو.

تأتي النسخة البيضاء بلمسة لامعة، بينما النسخة السوداء بلمسة غير لامعة مع لمسات معدنية، تدعم السماعات التحكم باللمس لإدارة التشغيل، والرد على المكالمات، وتفعيل المساعد الصوتي بسهولة عبر الإيماءات البسيطة.

سماعات أوبو Enco Buds 3 Pro Plus

توفر سماعات أوبو Enco Buds 3 Pro Plus، إلغاء الضوضاء النشط يصل حتى 32 ديسيبل، مما يضمن عزلا ممتازا للضوضاء المحيطة لتجربة استماع غامرة.

وتأتي السماعات مزودة بمكبرات صوت ديناميكية بطول 12.4 مم لتقديم تجربة صوتية متكاملة، كما تقدم ميزة Enco Master EQ ثلاثة أوضاع صوتية: Balanced و Serenade وBass، لتخصيص تجربة الاستماع وفقا لتفضيلات المستخدم.

تدعم السماعات تقنية Oppo Alive Audio لتعزيز الصوت في الموسيقى والألعاب، كما تحتوي على ميكروفون مزدوج مع تقنية AI Clear Call لتسجيل الصوت بوضوح أثناء المكالمات، ووضع الشفافية للسماح بسماع البيئة المحيطة عند الحاجة.

تدعم السماعات الاتصال بتقنية Bluetooth 5.4، والاتصال بجهازين في نفس الوقت، وGoogle Fast Pair، وتستمر البطارية حتى 43 ساعة مع العلبة الشاحنة، وحتى 12 ساعة لكل سماعة مع إيقاف ANC.

كما تدعم الشحن السريع، حيث توفر 11 ساعة من التشغيل بعد 10 دقائق من الشحن، وقد تم اعتماد البطارية لضمان احتفاظها بنسبة 80% من السعة بعد 1000 دورة شحن.

تحمل السماعات تصنيف IP55 لمقاومة الغبار والماء، وقد خضعت لسلسلة اختبارات صارمة بما في ذلك 55 اختبار حرارة قصوى، 20000 طية لمفصلة العلبة، وسقوط العلبة من ارتفاعات تصل إلى 1.8 متر. وزن كل سماعة حوالي 4.2 جرام، مع ثلاث أحجام من رؤوس السيليكون لتناسب أذن المستخدم.

ستتوفر سماعات Enco Buds 3 Pro Plus باللونين الأزرق و الأسود، بسعر 24 دولار أمريكي (أي ما يعادل 1.140 جنيه).