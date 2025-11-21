قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أوبو تكشف عن سماعات Enco Buds 3 Pro Plus.. تجربة مذهلة بسعر اقتصادي

سماعات Enco Buds 3 Pro Plus
سماعات Enco Buds 3 Pro Plus
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة أوبو عن إطلاق أحدث أجهزتها الرائدة Find X9 وFind X9 Pro، إلى جانب سماعاتها اللاسلكية الجديدة Enco Buds 3 Pro Plus، لتوسيع مجموعة سماعات TWS. 

يأتي هذا الإصدار بعد إطلاق أوبو سماعات Enco Buds 3 Pro في وقت سابق من هذا العام، ويتميز بمزايا مثل إلغاء الضوضاء النشط ANC وعمر بطارية أطول.

مواصفات سماعات أوبو Enco Buds 3 Pro Plus


تتميز سماعات Enco Buds 3 Pro Plus بحافظة رأسية على شكل حبة صغيرة، مشابهة لسلسلة سماعات TWS السابقة من أوبو.

تأتي النسخة البيضاء بلمسة لامعة، بينما النسخة السوداء بلمسة غير لامعة مع لمسات معدنية، تدعم السماعات التحكم باللمس لإدارة التشغيل، والرد على المكالمات، وتفعيل المساعد الصوتي بسهولة عبر الإيماءات البسيطة.

سماعات أوبو Enco Buds 3 Pro Plus

توفر سماعات أوبو Enco Buds 3 Pro Plus، إلغاء الضوضاء النشط يصل حتى 32 ديسيبل، مما يضمن عزلا ممتازا للضوضاء المحيطة لتجربة استماع غامرة. 

وتأتي السماعات مزودة بمكبرات صوت ديناميكية بطول 12.4 مم لتقديم تجربة صوتية متكاملة، كما تقدم ميزة Enco Master EQ ثلاثة أوضاع صوتية: Balanced و Serenade وBass، لتخصيص تجربة الاستماع وفقا لتفضيلات المستخدم.

تدعم السماعات تقنية Oppo Alive Audio لتعزيز الصوت في الموسيقى والألعاب، كما تحتوي على ميكروفون مزدوج مع تقنية AI Clear Call لتسجيل الصوت بوضوح أثناء المكالمات، ووضع الشفافية للسماح بسماع البيئة المحيطة عند الحاجة.

تدعم السماعات الاتصال بتقنية Bluetooth 5.4، والاتصال بجهازين في نفس الوقت، وGoogle Fast Pair، وتستمر البطارية حتى 43 ساعة مع العلبة الشاحنة، وحتى 12 ساعة لكل سماعة مع إيقاف ANC. 

كما تدعم الشحن السريع، حيث توفر 11 ساعة من التشغيل بعد 10 دقائق من الشحن، وقد تم اعتماد البطارية لضمان احتفاظها بنسبة 80% من السعة بعد 1000 دورة شحن.

تحمل السماعات تصنيف IP55 لمقاومة الغبار والماء، وقد خضعت لسلسلة اختبارات صارمة بما في ذلك 55 اختبار حرارة قصوى، 20000 طية لمفصلة العلبة، وسقوط العلبة من ارتفاعات تصل إلى 1.8 متر. وزن كل سماعة حوالي 4.2 جرام، مع ثلاث أحجام من رؤوس السيليكون لتناسب أذن المستخدم.

ستتوفر سماعات Enco Buds 3 Pro Plus باللونين الأزرق و الأسود، بسعر 24 دولار أمريكي (أي ما يعادل 1.140 جنيه).

أوبو Enco Buds 3 Pro Plus سعر Enco Buds 3 Pro Plus إلغاء الضوضاء النشط

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
عبد الله الرويشد
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
تسلا
