الصين ترد على اتهامات ترامب بإجرائها تجارب نووية سرًا
نجم الزمالك الأسبق: بيراميدز الأقرب للسوبر.. وعبدالرؤوف مستقبل القلعة البيضاء
تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات
الزمالك يتصدر مجموعة نارية في الكونفدرالية الإفريقية
كيف يقيم طلاب الصف الأول الثانوي "العام والبكالوريا"؟|التعليم تحسم الجدل
إعلامية شهيرة تعلن سفرها إلى ألمانيا للعلاج.. تفاصيل
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
دفاع ضحايا جريمة الهرم يقدم لجهات التحقيق شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة
أتربة ورمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو
صدام بين الزمالك والمصري.. نتائج قرعة مجموعات الكونفدرالية 2025- 2026
المنشآت الفندقية: مصر لا تُهدي العالم متحفًا بل حضارة تُضيء المستقبل
جدل واسع حول سيارة "بورش إسعاف" في افتتاح المتحف المصري الكبير.. والرعاية الصحية ترد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أوبو تكشف قريبا عن سلسلة رينو 15.. مواصفات Reno 15 Pro Max

سلسلة هواتف Reno 15
سلسلة هواتف Reno 15
لمياء الياسين

أفادت التقارير أن شركة Oppo تعمل على سلسلة هواتف Reno 15 في أسواق متعددة. وبينما من المتوقع إطلاق السلسلة لاحقًا هذا الشهر في الصين،

 زعم تقرير سابق أنها قد تُطرح في الهند بحلول أوائل يناير. والآن، يُشير تقرير جديد إلى أن سلسلة هواتف Reno 15، التي ستضم ثلاثة طرازات ، ستُطرح لأول مرة في الهند في ديسمبر.

هاتف Oppo Reno 15 
 

على الجانب الآخر قد تم الآعلان عن سلسلة Reno 13 في يناير من هذا العام، وأُعلن رسميًا عن تشكيلة Reno 14 في يوليو. والآن، يُشير تقرير جديد صادر عن موقع 91mobiles ، نقلاً عن المُسرب سودهانشو أمبور، إلى أن سلسلة Reno 15 قد تُطرح في الهند بنهاية ديسمبر، أي قبل الموعد المتوقع بكثير.
وفقًا للتقرير، سيُشكّل هاتف Reno 15 Mini، المُزوّد ​​بشاشة مقاس 6.31 بوصة، إضافةً جديدةً إلى السلسلة. وكانت تقارير سابقة قد كشفت أن هاتف Reno 15 سيضمّ شاشة مقاس 6.59 بوصة، بينما سيضمّ هاتف Reno 15 Pro شاشةً أكبر مقاس 6.78 بوصة.
من المتوقع أن يأتي هاتفا Reno 15 Mini وReno 15 Pro بمعالج Dimensity 8450. مع ذلك، لا تتوفر أي معلومات حول المعالج أو مواصفات Reno 15 الأخرى 

هاتفي Reno 15 Mini وReno 15 Pro

من المتوقع أن يضم إعداد الكاميرا الخلفية لهاتفي Reno 15 Mini وReno 15 Pro كاميرا رئيسية من نوع Samsung HP5 بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعرين بدقة 50 ميجابكسل لكاميرات ذات زاوية واسعة جدًا وكاميرات ذات تقريب بصري.

 أما بالنسبة لصور السيلفي، فسيضم كلا الطرازين كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل. ستعمل السلسلة بأكملها بنظام Android 16 المستند إلى واجهة ColorOS 16.

أما عن  سعة بطارية هاتفي Reno 15 Mini وReno 15 Pro فلا توجد معلومات عنها حتى الآن فمن المعروف أن إصدار Pro سيدعم الشحن اللاسلكي.

ويدعي التقرير الجديد أيضًا أن سلسلة Reno 15 ستكون متاحة للشراء في الهند في الأسبوع الأول أو الثاني من يناير 2026.

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

