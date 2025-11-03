أوبو تكشف قريبا عن سلسلة رينو 15.. مواصفات Reno 15 Pro Max

أفادت التقارير أن شركة Oppo تعمل على سلسلة هواتف Reno 15 في أسواق متعددة. وبينما من المتوقع إطلاق السلسلة لاحقًا هذا الشهر في الصين،

زعم تقرير سابق أنها قد تُطرح في الهند بحلول أوائل يناير. والآن، يُشير تقرير جديد إلى أن سلسلة هواتف Reno 15، التي ستضم ثلاثة طرازات ، ستُطرح لأول مرة في الهند في ديسمبر.

هاتف Oppo Reno 15



على الجانب الآخر قد تم الآعلان عن سلسلة Reno 13 في يناير من هذا العام، وأُعلن رسميًا عن تشكيلة Reno 14 في يوليو. والآن، يُشير تقرير جديد صادر عن موقع 91mobiles ، نقلاً عن المُسرب سودهانشو أمبور، إلى أن سلسلة Reno 15 قد تُطرح في الهند بنهاية ديسمبر، أي قبل الموعد المتوقع بكثير.

وفقًا للتقرير، سيُشكّل هاتف Reno 15 Mini، المُزوّد ​​بشاشة مقاس 6.31 بوصة، إضافةً جديدةً إلى السلسلة. وكانت تقارير سابقة قد كشفت أن هاتف Reno 15 سيضمّ شاشة مقاس 6.59 بوصة، بينما سيضمّ هاتف Reno 15 Pro شاشةً أكبر مقاس 6.78 بوصة.

من المتوقع أن يأتي هاتفا Reno 15 Mini وReno 15 Pro بمعالج Dimensity 8450. مع ذلك، لا تتوفر أي معلومات حول المعالج أو مواصفات Reno 15 الأخرى

هاتفي Reno 15 Mini وReno 15 Pro

من المتوقع أن يضم إعداد الكاميرا الخلفية لهاتفي Reno 15 Mini وReno 15 Pro كاميرا رئيسية من نوع Samsung HP5 بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعرين بدقة 50 ميجابكسل لكاميرات ذات زاوية واسعة جدًا وكاميرات ذات تقريب بصري.

أما بالنسبة لصور السيلفي، فسيضم كلا الطرازين كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل. ستعمل السلسلة بأكملها بنظام Android 16 المستند إلى واجهة ColorOS 16.

أما عن سعة بطارية هاتفي Reno 15 Mini وReno 15 Pro فلا توجد معلومات عنها حتى الآن فمن المعروف أن إصدار Pro سيدعم الشحن اللاسلكي.

ويدعي التقرير الجديد أيضًا أن سلسلة Reno 15 ستكون متاحة للشراء في الهند في الأسبوع الأول أو الثاني من يناير 2026.