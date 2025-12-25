هل نسيان رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة؟.. اعرف رأي الشرع

يتساءل عدد كبير من المصلين عن حكم نيسان رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فهل يبطل الصلاة؟ وهو سؤال يشغل بال كثيرين ويرغبون في معرفة إجابته حيث إن الصلاة هي عماد الدين ويهتم الناس دائما بجميع أحكامها الشرعية، وفي السطور التالية نتعرف على رأي الشرع الذي اختارته دار الإفتاء المصرية لهذه المسألة.

هل نسيان رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة؟

وفي إطار توضيح الأحكام الشرعية، رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، على هل نسيان رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة؟ قائلا "لو كبر المصلي ولم يرفع يديه فإن الصلاة صحيحة، ولو كبر لتكبيرات الانتقال ولم يرفع يديه أثناءها فالصلاة صحيحة كذلك".

وأكد أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، في فتوى سابقة له، أن الصحابة وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم سيدنا عبد الله بن عمر، موضحا أنه كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى تكون بحيال أعالي أذنيه، ويكون الإبهام بحيال شحمتي الأذن عند تكبيرة الإحرام .

وأضاف أمين الفتوى أننا ينبغي أن نتعلم هذه هيئة في الصلاة عند تكبيرة الإحرام، وذلك لمن أردنا ابتاع سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

واختتم بأن "ما وُصف من صلاة النبي بأنه عند تكبيرة الإحرام كان يرفع يديه حتى تساوى أعالي أذنيه ويكون الإبهام بحيال شحمتى الأذن".

هل نسيان تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة؟

وكان الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن الصلاة مقسمة إلى ثلاثة ملفات، الملف الأول وهو الأركان وهذه الأركان لا تجوز الصلاة إلا بها، فتكبيرة الإحرام من أركان الصلاة ولو دخل المسلم الصلاة بدون تكبيرة الإحرام لبطلت صلاته.

قال الدكتور علي جمعة، في فتوى له، إن السهو يختلف عن النسيان، فالنسيان هو الذي يتذكره الشخص على الفور إذا تم تذكيره بأنه نسي الصلاة، أما السهو فهو عدم اهتمامه بأمر الصلاة أصلا.

وأضاف الدكتور علي جمعة، أن ثاني ركن في الصلاة وهو الفاتحة، ثم الركوع ثم الرفع من الركوع، ثم السجود والقيام من السجود، ثم السجود الثاني والقيام من السجود الثاني للركعة أو التشهد، ثم التشهد والتسليم، وترتيب الصلاة بحيث يكون الركوع قبل السجود وليس العكس.

وأوضح الدكتور علي جمعة أنه لو نسي المصلي ركن من هذه الأركان فيجب عليه أن يأتي بالركن الناقص.