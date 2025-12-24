أول تعليق من صبري نخنوخ بشأن قضية رد الاعتبار

نفى رجل الأعمال صبري نخنوخ ما تم تداوله على بعض الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة اليه بشأن اقام دعوى رد اعتبار مؤكداً أنها لا تمت للحقيقة بصلة.



وكتب نخنوخ عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"أنفي ما تم تداوله على بعض الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة لي والتي لا تمت للحقيقة بصلة.

وأؤكد أنني لم أُدلِ بأي تصريحات من شأنها التشكيك في أحكام القضاء أو مؤسسات الدولة، فنحن نعيش في دولة قانون، ونحترم سيادة القانون وأحكام القضاء".



وأضاف :"واطالب الجميع تحري الدقة فيما ينشر عني وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة".

وغادر رجل الأعمال صبري نخنوخ، مقر جهات التحقيق المختصة بمنطقة القاهرة الجديدة، عقب حضوره اليوم للاستعلام عن الموقف القانوني لعدد من القضايا السابقة.



وقام رجل الأعمال صبرى نخنوخ مؤخرا بنشر صورة له على الفيس بوك يقف بمنتصف سيارتين يمتلكهم من نوع لاندروفر رانج روفر سنتينل موديل 2019 ، واللذان يحملان لوحات مميزة للغاية.