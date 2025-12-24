قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط 560 كجم من أسماك التونة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بدمياط
خبير بالشأن الإيراني: طهران لا تعوّل على ترامب وواشنطن أقل تشجعًا على خيار الحرب
نهال طايل لـ ريهام عبد الغفور: اللي حصل ملكيش ذنب فيه وأنت موهوبة
قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر غدًا
نفحات شهر رجب.. اغتنم الفرصة في شهر الرزق والخير
جمال شعبان يُحذّر من استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض | فيديو
مصطفى وزيري: لا يوجد إلا وادي ملوك واحد فقط وهو المعروف حاليا بالأقصر
مصطفى وزيري: اكتشاف أكثر من 120 هرمًا حتى اليوم.. وأهرامات جديدة ممكنة | فيديو
برشلونة يدرس تحركه في الميركاتو الشتوي بعد إصابة كريستنسن
بعد تريند ريهام عبد الغفور.. مظهر شاهين: التصوير دون إذن مرفوض شرعًا وأخلاقًا وقانونًا
موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة
مظهر شاهين: تشغيل القرآن في المساجد ليلاً يزعج المرضى وكبار السن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أول تعليق من صبري نخنوخ بشأن قضية رد الاعتبار

صبري نخنوخ
صبري نخنوخ
علا محمد

نفى رجل الأعمال صبري نخنوخ ما تم تداوله على بعض الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة اليه بشأن اقام دعوى رد اعتبار مؤكداً أنها لا تمت للحقيقة بصلة.


وكتب نخنوخ عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"أنفي ما تم تداوله على بعض الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة لي والتي لا تمت للحقيقة بصلة.
وأؤكد أنني لم أُدلِ بأي تصريحات من شأنها التشكيك في أحكام القضاء أو مؤسسات الدولة، فنحن نعيش في دولة قانون، ونحترم سيادة القانون وأحكام القضاء".


وأضاف :"واطالب الجميع تحري الدقة فيما ينشر عني وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة".

وغادر رجل الأعمال صبري نخنوخ، مقر جهات التحقيق المختصة بمنطقة القاهرة الجديدة، عقب حضوره اليوم للاستعلام عن الموقف القانوني لعدد من القضايا السابقة.


وقام رجل الأعمال صبرى نخنوخ مؤخرا بنشر صورة له على الفيس بوك يقف بمنتصف سيارتين يمتلكهم من نوع لاندروفر رانج روفر سنتينل موديل 2019 ، واللذان يحملان لوحات مميزة للغاية.

