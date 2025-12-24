قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طليقتي قالتلي مش هشوف ابني.. أب يكشف مأساته بحرمانه من ابنه لمدة 6 سنوات
غيابات بالجملة تضرب صفوف الزمالك قبل مواجهة سموحة في كأس الرابطة
لقطات من مران منتخب مصر اليوم استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا.. شاهد
محافظ أسوان يبحث مع أسقف إدفو ترتيبات زيارة البابا تواضروس للمحافظة
أشرف زكي: إحنا حطينا ايدينا على الشخص اللي صور ريهام عبد الغفور
هند الضاوي: لقاء نتنياهو وترامب قد يحسم قرار الحرب على جبهة حزب الله
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نهاية اليوم
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 24 ديسمبر 2025.. استقرار ملحوظ بالبنوك
يعشقها الشباب.. سعر ومواصفات كيا سيراتو كوبيه المستعملة
7 أشخاص تحت الأنقاض.. تفاصيل جديدة حول انهيار عقار إمبابة
لا زيادة في البنزين لمدة عام.. رسالة طمأنة من الحكومة للمواطنين
«المصل واللقاح»: 80 % من الأمراض المنتشرة حاليًا تنفسية ولا تحتاج مضادًا حيويًا | فيديو
يعشقها الشباب.. سعر ومواصفات كيا سيراتو كوبيه المستعملة

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة ‏الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت ‏السيارة كيا سيراتو كوبيه ‏موديل 2010‏.

وتتمتع كيا سيراتو كوبيه موديل 2010 بتصميم رياضي عصري ببابين، وتتوفر بمحركين، الأول سعة 1.6 لتر يولد قوة 124 حصان، والثاني سعة 2.0 لتر بقوة 156 حصان، تعتمد على نظام الدفع الأمامي، وتأتي بنواقل حركة متنوعة تشمل اليدوي بـ 5 سرعات أو الأوتوماتيكي بـ 4 أو 6 سرعات حسب الفئة.

وتتميز المقصورة الداخلية بتجهيزات جيدة تشمل مقاعد رياضية، نظام صوتي يدعم MP3 وبلوتوث، وفتحة سقف في الفئات العليا، بالإضافة إلى وسائل أمان أساسية مثل نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS) والوسائد الهوائية، ومع ذلك، يعيبها كثرة استخدام البلاستيك الصلب في التابلوه وضيق المساحة الخلفية للركاب مقارنة بنسخة السيدان.

تعتبر السيارة خيار اقتصادي وموثوق بفضل سهولة صيانتها وتوفر قطع غيارها بأسعار معقولة، مما يجعلها المفضلة للشباب، ومن أبرز نقاط قوتها ثباتها الجيد على الطريق وتصميمها الذي لا يزال جذاب حتى الان.

أما عن سعر السيارة كيا سيراتو كوبيه ‏موديل 2010 ‏‏، فتتوفر بسوق ‏المستعمل بمتوسط سعر من ‏‏450 الف الي 500 الف جنيه على حسب ‏الحالة الفنية ومواصفات ‏السيارة.‏

