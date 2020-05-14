صبري نخنوخ يحتفل بـ زفافه في إحدى كنائس الإسكندرية.. شاهد

احتفل رجل الأعمال صبرى نخنوخ بزفافه اليوم فى الاسكندرية بحضور عدد من أقاربه وأصدقائه.









ويأتي ذلك في وقت تفرض فيه الدولة حالة طوارئ بسبب فيروس كورونا المستجد، ومنعت الحفلات والأفراح والتجمعات.









وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من الصور والفيديوهات لحفل زفاف رجل الأعمال صبرى نخنوخ









الحفل أقيم فى الإسكندرية حيث حضر إكليل الزواج عدد من أقاربه وأصدقائه، وشارك عدد من أصدقاء نخنوخ اللقطات المصورة عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا، لتهنئته بهذه المناسبة السعيدة.



