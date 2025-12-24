هتفضلي شباب على طول .. 7 وصفات فعالة في ترطيب البشرة

يرغب عدد كبير من النساء في الحفاظ على مظهر البشرة الشبابي لأكبر فترة ممكنة من العمر والوقاية من التجاعيد والخطوط التعبيرية.

نعرض لكم وفقا لما ذكره موقع loccitane وصفات طبيعية لترطيب البشرة ومنع ظهور التجاعيد والعلامات التعبيرية.

استخدام الصبار



يُعدّ الصبار مكونًا طبيعيًا شائعًا لعلاج البشرة الجافة، إذ تعمل خصائصه على تهدئة البشرة وترطيبها بعمق.

ويتميز الصبار بخصائص مضادة للالتهابات، ويحتوي على إنزيمات تساعد على إصلاح البشرة الجافة والمتهيجة.

لاستخدامه، خذي كمية من جل الصبار الطازج، ضعيه على وجهك، واتركيه لمدة 10-15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ والاستخدام المنتظم سيجعل بشرتك أكثر ترطيباً ونعومة.

قناع العسل



العسل النقي مرطب طبيعي غني بمضادات الأكسدة، مما يجعله فعالاً للغاية في الاحتفاظ برطوبة البشرة.

لتحضير قناع العسل، ضعي العسل النقي مباشرةً على وجهكِ، واتركيه لمدة 5-10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الدافئ بالإضافة إلى ترطيب البشرة، يساعد العسل على إصلاح البشرة المتضررة من التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

زيت جوز الهند



زيت جوز الهند هو مرطب طبيعي يعمل على إصلاح الحاجز الواقي للبشرة ويحافظ على رطوبتها.

لاستخدامه، دفّئي كمية صغيرة من زيت جوز الهند بين يديكِ، ثم وزّعيه بالتساوي على وجهكِ.

دلّكي بلطف لتعزيز الامتصاص، واتركيه طوال الليل.

يُعدّ زيت جوز الهند مثاليًا للاستخدام قبل النوم لأنه يمنح البشرة وقتًا كافيًا لتجديد نفسها.

قناع الأفوكادو



الأفوكادو مفيد جدًا للبشرة لاحتوائه على الفيتامينات والدهون الصحية.

اهرسي قلب الأفوكادو حتى يصبح عجينة، ثم ضعيها على وجهكِ كقناع.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفها بالماء الدافئ.

يُغذي الأفوكادو البشرة من الخارج ويمنحها ترطيباً يدوم طويلاً.

زيت الزيتون



يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية التي تساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة وصحتها.

ضعي زيت الزيتون على وجهكِ قبل وضع المرطب، أو استخدميه قبل الاستحمام بنصف ساعة و هذا الزيت يحافظ على ترطيب البشرة ويحميها من الجفاف.

الخيار



يُعد الخيار بمحتواه العالي من الماء ممتازا لترطيب البشرة ومنحها مظهرًا منعشًا.

امزجي الخيار حتى يصبح عجينة، ثم استخدميه كقناع للوجه. اتركيه لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفه.

يمكن استخدام الخيار كمقشر طبيعي لإزالة خلايا الجلد الميتة.

قناع الزبادي والبيض



يمنح مزيج الزبادي والبيض ترطيباً مكثفاً مع حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

امزجي الزبادي النقي مع بياض البيض، ثم ضعيه على وجهكِ. اتركيه لمدة ١٠-١٥ دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ. هذا القناع لا يرطب البشرة فحسب، بل يحسن مرونتها أيضاً.

