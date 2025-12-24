قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط 560 كجم من أسماك التونة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بدمياط
خبير بالشأن الإيراني: طهران لا تعوّل على ترامب وواشنطن أقل تشجعًا على خيار الحرب
نهال طايل لـ ريهام عبد الغفور: اللي حصل ملكيش ذنب فيه وأنت موهوبة
قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر غدًا
نفحات شهر رجب.. اغتنم الفرصة في شهر الرزق والخير
جمال شعبان يُحذّر من استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض | فيديو
مصطفى وزيري: لا يوجد إلا وادي ملوك واحد فقط وهو المعروف حاليا بالأقصر
مصطفى وزيري: اكتشاف أكثر من 120 هرمًا حتى اليوم.. وأهرامات جديدة ممكنة | فيديو
برشلونة يدرس تحركه في الميركاتو الشتوي بعد إصابة كريستنسن
بعد تريند ريهام عبد الغفور.. مظهر شاهين: التصوير دون إذن مرفوض شرعًا وأخلاقًا وقانونًا
موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة
مظهر شاهين: تشغيل القرآن في المساجد ليلاً يزعج المرضى وكبار السن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هتفضلي شباب على طول .. 7 وصفات فعالة في ترطيب البشرة

شباب البشرة
شباب البشرة
اسماء محمد

يرغب عدد كبير من النساء في الحفاظ على مظهر البشرة الشبابي لأكبر فترة ممكنة من العمر والوقاية من التجاعيد والخطوط التعبيرية.

نعرض لكم وفقا لما ذكره موقع loccitane وصفات طبيعية لترطيب البشرة ومنع ظهور التجاعيد والعلامات التعبيرية.

وصفة جديدة للصبار .. تعمل على تفتيح البشرة وعلاج التجاعيد

استخدام الصبار


يُعدّ الصبار مكونًا طبيعيًا شائعًا لعلاج البشرة الجافة، إذ تعمل خصائصه على تهدئة البشرة وترطيبها بعمق. 

ويتميز الصبار بخصائص مضادة للالتهابات، ويحتوي على إنزيمات تساعد على إصلاح البشرة الجافة والمتهيجة.

لاستخدامه، خذي كمية من جل الصبار الطازج، ضعيه على وجهك، واتركيه لمدة 10-15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ والاستخدام المنتظم سيجعل بشرتك أكثر ترطيباً ونعومة.

قناع العسل


العسل النقي مرطب طبيعي غني بمضادات الأكسدة، مما يجعله فعالاً للغاية في الاحتفاظ برطوبة البشرة.

لتحضير قناع العسل، ضعي العسل النقي مباشرةً على وجهكِ، واتركيه لمدة 5-10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الدافئ بالإضافة إلى ترطيب البشرة، يساعد العسل على إصلاح البشرة المتضررة من التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

زيت جوز الهند


زيت جوز الهند هو مرطب طبيعي يعمل على إصلاح الحاجز الواقي للبشرة ويحافظ على رطوبتها.

لاستخدامه، دفّئي كمية صغيرة من زيت جوز الهند بين يديكِ، ثم وزّعيه بالتساوي على وجهكِ. 

دلّكي بلطف لتعزيز الامتصاص، واتركيه طوال الليل.

 يُعدّ زيت جوز الهند مثاليًا للاستخدام قبل النوم لأنه يمنح البشرة وقتًا كافيًا لتجديد نفسها.

قناع الأفوكادو


الأفوكادو مفيد جدًا للبشرة  لاحتوائه على الفيتامينات والدهون الصحية.

اهرسي قلب الأفوكادو حتى يصبح عجينة، ثم ضعيها على وجهكِ كقناع.

 اتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفها بالماء الدافئ.

 يُغذي الأفوكادو البشرة من الخارج ويمنحها ترطيباً يدوم طويلاً.

زيت الزيتون


يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية التي تساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة وصحتها.

ضعي زيت الزيتون على وجهكِ قبل وضع المرطب، أو استخدميه قبل الاستحمام بنصف ساعة و هذا الزيت يحافظ على ترطيب البشرة ويحميها من الجفاف.

لمنع حب الشباب والتجاعيد .. ماسك الخيار والشوفان

 الخيار


يُعد الخيار بمحتواه العالي من الماء ممتازا لترطيب البشرة ومنحها مظهرًا منعشًا.

امزجي الخيار حتى يصبح عجينة، ثم استخدميه كقناع للوجه. اتركيه لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفه.

 يمكن استخدام الخيار كمقشر طبيعي لإزالة خلايا الجلد الميتة.

قناع الزبادي والبيض


يمنح مزيج الزبادي والبيض ترطيباً مكثفاً مع حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

امزجي الزبادي النقي مع بياض البيض، ثم ضعيه على وجهكِ. اتركيه لمدة ١٠-١٥ دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ. هذا القناع لا يرطب البشرة فحسب، بل يحسن مرونتها أيضاً.
 

البشرة التجاعيد ترطيب البشرة وصفات ترطيب البشرة وصفات طبيعية لترطيب البشرة الترطيب العلامات التعبيرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

أرشيفية

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

ترشيحاتنا

منتخب جنوب أفريقيا

تعرف على منتخب جنوب أفريقيا المنافس الثاني لمنتخبنا الوطني في أمم أفريقيا

الزمالك

جماهير الزمالك على موعد مع خبر سعيد.. تفاصيل

الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية

تعادل بطعم الإثارة بين كهرباء الإسماعيلية والاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر

بالصور

هتفضلي شباب على طول .. 7 وصفات فعالة في ترطيب البشرة

شباب البشرة
شباب البشرة
شباب البشرة

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

المتهم

القبض على شخصين إستعرضا بدرجاتهم النارية بالفيوم

نفي

قديم وتم فحصه.. حقيقة فيديو تحدث فرد شرطة مع مواطنين بطريقة غير لائقة بأسيوط

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد