كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من إعتياد قائدى بعض الدراجات النارية بآداء حركات إستعراضية والسير برعونة بأحد الطرق بالفيوم معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

القبض على شخصين إستعرضا بدرجاتهم النارية بالفيوم

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين الظاهرتين بمقطعى الفيديو "بدون تراخيص" وقائديهما (شخصين – مقيمان بدائرة مركز شرطة إطسا)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على الدراجتين الناريتين ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما .