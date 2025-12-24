تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالزيتون

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة متهم في القضية 931 لسنة 2023 حصر أمن دولة المقيدة برقم 3706 لسنة 2025 جنايات الزيتون، لجلسة 5 إبريل لفض الأحراز.

محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وقال أمر الإحالة إن المتهم شرع في قتل قوة أمنية بالزيتون لغرض الاخلال بالأمن العام، وأعد لذلك سلاحا ناريا وذخيرة، ولكن تم السيطرة عليه وانتزاع السلاح منه.