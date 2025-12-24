غيابات بالجملة تضرب صفوف الزمالك قبل مواجهة سموحة في كأس الرابطة

يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق سموحة، غدًا الخميس، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، في النسخة الرابعة من بطولة كأس الرابطة المصرية، وسط غيابات عديدة قد تؤثر على تشكيلة الفريق.

ويتصدر الزمالك المجموعة برصيد 4 نقاط، متساويًا مع المصري البورسعيدي صاحب المركز الثاني (بفارق الأهداف).

بينما يحتل سموحة المركز السادس برصيد نقطة واحدة.

وافتتح الزمالك مشواره في البطولة بالتعادل 3-3 أمام كهرباء الإسماعيلية، قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود 2-1.

غيابات الزمالك أمام سموحة:

بسبب الإصابات: عبد الله السعيد، أحمد ربيع، أحمد حسام، نبيل عماد "دونجا".

بسبب إجازة خاصة: محمود بنتايج.

لاعتبارات فنية: محمد السيد، أحمد حمدي.

للانضمام لمنتخب مصر في أمم إفريقيا: محمد صبحي، أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمد شحاتة.

لاعبو منتخبات أخرى: سيف الجزيري مع تونس، شيكو بانزا مع أنجولا.

ويواجه الجهاز الفني مهمة صعبة في إعداد التشكيل المناسب لمواجهة سموحة، وسط هذا العدد الكبير من الغيابات التي تشمل عناصر أساسية في الدفاع والهجوم وخط الوسط.