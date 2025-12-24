ترتيب المجموعة السادسة في كأس أمم إفريقيا 2025 بعد فوز كوت ديفوار على موزمبيق

انتهت مباراة منتخب كوت ديفوار أمام موزمبيق، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

نجح منتخب كوت ديفوار في تحقيق الفوز بهدف نظيف، سجله أمادو ديالو في الدقيقة 49 من زمن المباراة، ليمنح بلاده 3 نقاط غالية في بداية مشوار البطولة.

بهذا الفوز، تصدر منتخب كوت ديفوار ترتيب المجموعة بشكل مؤقت، في انتظار مواجهة الكاميرون والجابون التي ستقام لاحقًا.

ترتيب المجموعة السادسة بعد الجولة الأولى:

1- كوت ديفوار: 3 نقاط

2- الكاميرون: 0 نقاط

3- الجابون: 0 نقاط

4- موزمبيق: 0 نقاط

تجدر الإشارة إلى أن البطولة انطلقت في المغرب يوم 21 ديسمبر وتستمر حتى 18 يناير 2026.