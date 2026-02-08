للمبدعين.. إليك أصغر جهاز كمبيوتر محمول أدوات الذكاء الاصطناعي وبإمكانات جبارة

أطلقت شركة Beelink جهاز الكمبيوتر المصغر SER10 Max المزود بمعالج Ryzen AI 9 HX 470، وقدرة حسابية للذكاء الاصطناعي تبلغ 86 تيرابايت في الثانية، وذاكرة DDR5، ومنفذ USB4.

أطلقت شركة Beelink جهاز الكمبيوتر المصغر SER10 Max في الصين، والذي يتميز بمعالج Ryzen AI 9 HX 470. وتبيع الشركة الجهاز بثلاثة تكوينات.

يبلغ سعر النسخة الأساسية بدون ذاكرة وصول عشوائي أو وحدة تخزين 4499 يوانًا (حوالي 630 دولارًا أمريكيًا). أما النسخة المزودة بذاكرة وصول عشوائي 32 جيجابايت ووحدة تخزين SSD بسعة 1 تيرابايت فتبلغ تكلفتها 8188 يوانًا (حوالي 1146 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبلغ سعر النسخة الأفضل المزودة بذاكرة وصول عشوائي 64 جيجابايت ووحدة تخزين SSD بسعة 2 تيرابايت 10999 يوانًا (حوالي 1540 دولارًا أمريكيًا).

مواصفات جهاز Beelink SER10 Max



يستخدم جهاز SER10 Max معالج AMD Ryzen AI 9 HX 470، المصنّع بتقنية 4 نانومتر، والذي يتضمن بنية هجينة من 12 نواة. يجمع هذا المعالج بين 4 أنوية Zen 5 عالية الأداء و8 أنوية Zen 5c الموفرة للطاقة. تصل سرعة المعالج القصوى إلى 5.2 جيجاهرتز. ويأتي مزودًا ببطاقة رسومات مدمجة Radeon 890M مبنية على معمارية RDNA 3.5.

قدّمت شركة Beelink هذا الحاسوب الصغير كجهاز مُخصّص للذكاء الاصطناعي. يُوفّر النظام أداءً إجماليًا للذكاء الاصطناعي يصل إلى 86 تيرابايت في الثانية. تُساهم وحدة المعالجة العصبية (NPU) المُعتمدة على معمارية XDNA 2 بـ 55 تيرابايت في الثانية، بينما تأتي باقي قدرات الحوسبة من وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU). يدعم جهاز SER10 Max مهام الذكاء الاصطناعي على الجهاز نفسه، مثل استنتاج نماذج اللغة الكبيرة ومعالجة الوسائط المتعددة. كما يدعم نشر النماذج محليًا، بما في ذلك أُطر عمل مثل DeepSeek.

يدعم النظام ذاكرة DDR5 بسعة تصل إلى 256 جيجابايت بسرعة 5600 ميجا نقلة/ثانية عبر منفذي SO-DIMM. كما يتضمن منفذي M.2 2280 PCIe 4.0 x4 SSD، مع دعم سعة تخزين إجمالية تصل إلى 8 تيرابايت. أما بالنسبة للاتصال، فيوفر SER10 Max منفذ إيثرنت بسرعة 10 جيجابت، وواي فاي 6 عبر وحدة Intel AX200، وبلوتوث 5.2.