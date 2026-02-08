قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جار اتخاذ الإجراءات القانونية.. نانسي عجرم تحذر مروجي الشائعات حولها
جنرال إسرائيلي سابق يتوقع انهيار دولة الاحتلال قبل بلوغها المائة عام
تفاصيل مفاوضات غزل المحلة لضم كهربا في الميركاتو الشتوي
وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية بمناسبة شهر رمضان
الرئيس السيسي: مصر تجدد دعمها لوحدة واستقرار الصومال
الرئيس الصومالي: نثمّن دعم مصر لوحدة واستقرار بلادنا وتعزيز الأمن بالمنطقة
لغز يوسف بلعمري في الأهلي.. موهبة مغربية حبيسة الدكة تفتح النار على ييس توروب ومصدر يكشف موعد الظهور الأول
معاش بدون وظيفة.. ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟
الرئيس السيسي يشدد على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال
الرقابة المالية ترفع التغطية التأمينية لـ طلاب الأزهر إلى 30 ألف جنيه
بنك الجلد| كيف ينقذ المقترح البرلماني مصابي الحروق الواسعة؟.. أستاذ جراحة تجميل يوضح
كنز مخفي.. هل يوجد خزان مائي هائل في أعماق الكوكب؟ إيه الحكاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

للمبدعين.. إليك أصغر جهاز كمبيوتر محمول أدوات الذكاء الاصطناعي وبإمكانات جبارة

جهاز الكمبيوتر المصغر SER10 Max
جهاز الكمبيوتر المصغر SER10 Max
لمياء الياسين

أطلقت شركة Beelink جهاز الكمبيوتر المصغر SER10 Max المزود بمعالج Ryzen AI 9 HX 470، وقدرة حسابية للذكاء الاصطناعي تبلغ 86 تيرابايت في الثانية، وذاكرة DDR5، ومنفذ USB4.

أطلقت شركة Beelink جهاز الكمبيوتر المصغر SER10 Max في الصين، والذي يتميز بمعالج Ryzen AI 9 HX 470. وتبيع الشركة الجهاز بثلاثة تكوينات.

يبلغ سعر النسخة الأساسية بدون ذاكرة وصول عشوائي أو وحدة تخزين 4499 يوانًا (حوالي 630 دولارًا أمريكيًا). أما النسخة المزودة بذاكرة وصول عشوائي 32 جيجابايت ووحدة تخزين SSD بسعة 1 تيرابايت فتبلغ تكلفتها 8188 يوانًا (حوالي 1146 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبلغ سعر النسخة الأفضل المزودة بذاكرة وصول عشوائي 64 جيجابايت ووحدة تخزين SSD بسعة 2 تيرابايت 10999 يوانًا (حوالي 1540 دولارًا أمريكيًا).

مواصفات جهاز Beelink SER10 Max


مواصفات جهاز Beelink SER10 Max
 

يستخدم جهاز SER10 Max معالج AMD Ryzen AI 9 HX 470، المصنّع بتقنية 4 نانومتر، والذي يتضمن بنية هجينة من 12 نواة. يجمع هذا المعالج بين 4 أنوية Zen 5 عالية الأداء و8 أنوية Zen 5c الموفرة للطاقة. تصل سرعة المعالج القصوى إلى 5.2 جيجاهرتز. ويأتي مزودًا ببطاقة رسومات مدمجة Radeon 890M مبنية على معمارية RDNA 3.5.

قدّمت شركة Beelink هذا الحاسوب الصغير كجهاز مُخصّص للذكاء الاصطناعي. يُوفّر النظام أداءً إجماليًا للذكاء الاصطناعي يصل إلى 86 تيرابايت في الثانية. تُساهم وحدة المعالجة العصبية (NPU) المُعتمدة على معمارية XDNA 2 بـ 55 تيرابايت في الثانية، بينما تأتي باقي قدرات الحوسبة من وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU). يدعم جهاز SER10 Max مهام الذكاء الاصطناعي على الجهاز نفسه، مثل استنتاج نماذج اللغة الكبيرة ومعالجة الوسائط المتعددة. كما يدعم نشر النماذج محليًا، بما في ذلك أُطر عمل مثل DeepSeek.
يدعم النظام ذاكرة DDR5 بسعة تصل إلى 256 جيجابايت بسرعة 5600 ميجا نقلة/ثانية عبر منفذي SO-DIMM. كما يتضمن منفذي M.2 2280 PCIe 4.0 x4 SSD، مع دعم سعة تخزين إجمالية تصل إلى 8 تيرابايت. أما بالنسبة للاتصال، فيوفر SER10 Max منفذ إيثرنت بسرعة 10 جيجابت، وواي فاي 6 عبر وحدة Intel AX200، وبلوتوث 5.2.

جهاز الكمبيوتر المصغر ذكاء الاصطناعي ذاكرة وصول عشوائي وحدة تخزين الهواتف المحمولة بلوتوث 52 مقبس صوت منفذ USB C

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

إمام عاشور

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

ترشيحاتنا

وليد فواز

وليد فواز يدخل السباق الرمضاني بـ 4 مسلسلات

يزن عيد

يزن عيد يكشف عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "صحاب الأرض"

كارولين عزمي

كارولين عزمي تخطف الأضواء عبر إنستجرام.. شاهد

بالصور

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد