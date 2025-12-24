برشلونة يدرس تحركه في الميركاتو الشتوي بعد إصابة كريستنسن

كشفت تقارير صحفية عن موقف نادي برشلونة من إبرام صفقات جديدة للفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها المدافع أندرياس كريستنسن.

وأعلن برشلونة أن كريستنسن أصيب بتمزق جزئي في الرباط الصليبي الأمامي نتيجة التواء في ركبته اليسرى، حيث أجريت الفحوصات اللازمة له وتحدد خطة علاجية تعتمد على مدى تقدم حالته. ووفقًا لتقارير صحفية مثل "آس"، قد يغيب اللاعب لمدة 4 إلى 5 أشهر، ما يعني أن الموسم قد يكون انتهى بالنسبة له.

صحيفة "سبورت" أوضحت أن المدرب الألماني هانز فليك والإدارة سيناقشان قبل نهاية العام إمكانية التعاقد مع مدافع جديد خلال الميركاتو الشتوي، خاصة مع المخاطر الدفاعية المحتملة في النصف الثاني من الموسم. ويفكر فليك في التعاقد مع مدافع "أعسر" قادر على اللعب في مركز الظهير الأيسر بالإضافة إلى قلب الدفاع، إذا توفر في السوق.

وأكدت التقارير، أن أي صفقة محتملة لن تواجه مشاكل في التسجيل، وسيُستخدم نحو 80% من راتب كريستنسن لتسهيل العملية.

تأتي هذه الخطوة في ظل قلق الإدارة والمدرب من تعرض الدفاع لأي انتكاسات أخرى قد تؤثر على نتائج الفريق في موسم حاسم.