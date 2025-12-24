قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا زيادة في البنزين لمدة عام.. رسالة طمأنة من الحكومة للمواطنين
«المصل واللقاح»: 80 % من الأمراض المنتشرة حاليًا تنفسية ولا تحتاج مضادًا حيويًا | فيديو
ضبط 560 كجم من أسماك التونة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بدمياط
خبير بالشأن الإيراني: طهران لا تعوّل على ترامب وواشنطن أقل تشجعًا على خيار الحرب
نهال طايل لـ ريهام عبد الغفور: اللي حصل ملكيش ذنب فيه وأنت موهوبة
قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر غدًا
نفحات شهر رجب.. اغتنم الفرصة في شهر الرزق والخير
جمال شعبان يُحذّر من استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض | فيديو
مصطفى وزيري: لا يوجد إلا وادي ملوك واحد فقط وهو المعروف حاليا بالأقصر
مصطفى وزيري: اكتشاف أكثر من 120 هرمًا حتى اليوم.. وأهرامات جديدة ممكنة | فيديو
برشلونة يدرس تحركه في الميركاتو الشتوي بعد إصابة كريستنسن
بعد تريند ريهام عبد الغفور.. مظهر شاهين: التصوير دون إذن مرفوض شرعًا وأخلاقًا وقانونًا
رياضة

برشلونة يدرس تحركه في الميركاتو الشتوي بعد إصابة كريستنسن

حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية عن موقف نادي برشلونة من إبرام صفقات جديدة للفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها المدافع أندرياس كريستنسن.

وأعلن برشلونة أن كريستنسن أصيب بتمزق جزئي في الرباط الصليبي الأمامي نتيجة التواء في ركبته اليسرى، حيث أجريت الفحوصات اللازمة له وتحدد خطة علاجية تعتمد على مدى تقدم حالته. ووفقًا لتقارير صحفية مثل "آس"، قد يغيب اللاعب لمدة 4 إلى 5 أشهر، ما يعني أن الموسم قد يكون انتهى بالنسبة له.

صحيفة "سبورت" أوضحت أن المدرب الألماني هانز فليك والإدارة سيناقشان قبل نهاية العام إمكانية التعاقد مع مدافع جديد خلال الميركاتو الشتوي، خاصة مع المخاطر الدفاعية المحتملة في النصف الثاني من الموسم. ويفكر فليك في التعاقد مع مدافع "أعسر" قادر على اللعب في مركز الظهير الأيسر بالإضافة إلى قلب الدفاع، إذا توفر في السوق.

وأكدت التقارير، أن أي صفقة محتملة لن تواجه مشاكل في التسجيل، وسيُستخدم نحو 80% من راتب كريستنسن لتسهيل العملية.

تأتي هذه الخطوة في ظل قلق الإدارة والمدرب من تعرض الدفاع لأي انتكاسات أخرى قد تؤثر على نتائج الفريق في موسم حاسم.

برشلونة فليك إصابة كريستنسن

