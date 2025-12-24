تعادل بطعم الإثارة بين كهرباء الإسماعيلية والاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة كهرباء الإسماعيلية والاتحاد السكندري، التي أُقيمت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتقدم كهرباء الإسماعيلية في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، بعدما سجل كريم يحيى هدف التقدم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لينهي فريقه الشوط متفوقًا في النتيجة.

وفي الشوط الثاني، نجح الاتحاد السكندري في العودة إلى اللقاء، بعدما أدرك أبو بكر ليادي هدف التعادل في الدقيقة 55، ليستمر التعادل حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، رفع الفريقان رصيدهما إلى نقطتين لكل منهما في جدول ترتيب المجموعة، ليبقى الصراع مفتوحًا على بطاقات التأهل في الجولات المقبلة.