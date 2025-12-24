فاركو يقلب الطاولة على إنبي ويحسم المواجهة في كأس عاصمة مصر

حقق فريق فاركو فوزًا ثمينًا على حساب إنبي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

وتقدم إنبي في النتيجة عند الدقيقة 51 عن طريق محمود، قبل أن ينجح أحمد البحراوي في إدراك التعادل لصالح فاركو بالدقيقة 65. ولم ينتظر الفريق السكندري كثيرًا، حيث سجل بابكار نداي هدف الفوز في الدقيقة 73، ليحسم اللقاء لصالحه.

وشهدت المباراة مشاركة تشكيل إنبي المكون من عبدالرحمن سمير في حراسة المرمى، وأمامه مروان داود، أحمد صبيحة، مهند فرج، وحازم تمساح في خط الدفاع، بينما تواجد في خط الوسط زياد كمال، علي محمود، أحمد العجوز وأحمد إسماعيل، وقاد الهجوم الثنائي حامد عبد الله وأحمد زكي.

وبهذه النتيجة، يواصل فاركو عروضه القوية في المجموعة الأولى التي تضم الأهلي، سيراميكا، طلائع الجيش، إنبي، غزل المحلة والمقاولون العرب، في ظل صراع قوي على بطاقات التأهل للدور التالي من البطولة.