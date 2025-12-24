قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تعلن مواعيد الاختبار الشفوي لمسابقة مرافقة بعثة الحج 2026
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف البدرشين
المترو برئ| تفاصيل حكم النقض في أزمة جداريات مترو كلية البنات وغرامة غادة والي.. الحكاية كاملة؟
رئيس الوزراء: 2.8 مليون مواطن خضعوا لعمليات جراحية على نفقة الدولة
تحذير.. هؤلاء الاشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى
أشجار عيد الميلاد والأضواء تكسو الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك قبل القداس
لتسهيل تداول البضائع.. «النقل» تبحث تسيير خط ملاحي مباشر بين ميناءي السخنة وصلالة العماني
أٌحيل للجنايات.. 8 آلاف جنيه تُسقط مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
انتخابات النواب في الخارج.. مشاركة لافتة وجولة الإعادة تنطلق دون معوقات
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حارس منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا
تاريخ مواجهات مصر وجنوب إفريقيا قبل لقاء الجمعة
اللي حصل دة قذارة.. محمد رزق ينفعل بسبب واقعة تصوير ريهام عبدالغفور
رياضة

تاريخ مواجهات مصر وجنوب إفريقيا قبل لقاء الجمعة

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

يواصل منتخب مصر تحضيراته لمواجهة جنوب إفريقيا، في إطار الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

تاريخ المواجهات بين مصر وجنوب إفريقيا

شهد تاريخ مواجهات المنتخبين 12 مباراة، تفوق خلالها منتخب جنوب إفريقيا بتحقيق 7 انتصارات، مقابل 4 انتصارات لمنتخب مصر، بينما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل.

وعلى مستوى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، التقى المنتخبان في 3 مناسبات، جاءت الأولى في نسخة 1996 بدور المجموعات، ونجح منتخب مصر في الفوز بهدف أحمد الكاس. 

وفي نسخة 1998 ببوركينا فاسو، حسم الفراعنة المواجهة بهدفين مقابل هدف، حملا توقيع أحمد حسن وطارق مصطفى، قبل أن يتوج المنتخب المصري باللقب.


أما المواجهة الأخيرة بين المنتخبين في البطولة القارية، فكانت في دور الـ16 لنسخة 2019، حين تلقى منتخب مصر خسارة مؤلمة بهدف دون رد على استاد القاهرة.

 

استهل منتخب مصر مشواره في البطولة بالفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1، بعدما قلب تأخره بهدف إلى انتصار بفضل هدفي عمر مرموش ومحمد صلاح. 

ويتصدر منتخبا مصر وجنوب إفريقيا المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما يأتي منتخب زيمبابوي ثالثًا متساويًا مع أنجولا دون نقاط.

قائمة منتخب مصر في البطولة

تضم قائمة المنتخب المصري في أمم إفريقيا حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحي.
وفي خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.
وفي الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل ومصطفى فتحي.
وفي الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

رقم تاريخي ينتظر الفراعنة

يأمل منتخب مصر في استعادة لقب كأس الأمم الإفريقية الغائب منذ نسخة 2010 بأنجولا، حيث يُعد الفراعنة الأكثر تتويجًا بالبطولة القارية برصيد 7 ألقاب، لكنه يسعى لإنهاء غياب دام 15 عامًا عن منصة التتويج.

منتخب مصر جنوب إفريقيا كأس امم إفريقيا

