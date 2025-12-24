مدافع ريال مدريد مهدد بعدم المشاركة في مونديال 2026

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود شكوك تحيط بمشاركة أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في بطولة كأس العالم 2026 المقبلة، رفقة منتخب إسبانيا.

ومن المقرر أن تُقام نهائيات كأس العالم 2026 في شهر يونيو المقبل، بمشاركة ثلاث دول مستضيفة هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة، إلى جانب منتخبات كوت ديفوار، السعودية، وأوروجواي.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن الشكوك تدور حول إمكانية تواجد المدافع دين هويسن ضمن قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في المونديال، في ظل غيابه عن آخر ثلاث مباريات لـ«لاروخا» بسبب الإصابة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الغياب أعاد المدرب لويس دي لا فوينتي للاعتماد مجددًا على إيمريك لابورت، الذي يُعد أحد العناصر الأساسية في خططه الفنية داخل وخارج المستطيل الأخضر.

وأضافت أن قائمة المنتخب الإسباني المتوقعة لكأس العالم ستضم أربعة لاعبين فقط في مركز قلب الدفاع، من بين خمسة مدافعين كانوا ضمن حسابات دي لا فوينتي منذ نهاية بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأشارت «ماركا» إلى أن الثنائي الأقرب للمشاركة أساسيًا في دفاع منتخب إسبانيا هما إيمريك لابورت وروبن لو نورماند، ما يُشعل المنافسة بين الثلاثي دين هويسن، باو كوبارسي، وداني فيفيان لحجز المقعد المتبقي في القائمة النهائية.