الأوقاف تعلن مواعيد الاختبار الشفوي لمسابقة مرافقة بعثة الحج 2026
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف البدرشين
المترو برئ| تفاصيل حكم النقض في أزمة جداريات مترو كلية البنات وغرامة غادة والي.. الحكاية كاملة؟
رئيس الوزراء: 2.8 مليون مواطن خضعوا لعمليات جراحية على نفقة الدولة
تحذير.. هؤلاء الاشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى
أشجار عيد الميلاد والأضواء تكسو الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك قبل القداس
لتسهيل تداول البضائع.. «النقل» تبحث تسيير خط ملاحي مباشر بين ميناءي السخنة وصلالة العماني
أٌحيل للجنايات.. 8 آلاف جنيه تُسقط مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
انتخابات النواب في الخارج.. مشاركة لافتة وجولة الإعادة تنطلق دون معوقات
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حارس منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا
تاريخ مواجهات مصر وجنوب إفريقيا قبل لقاء الجمعة
اللي حصل دة قذارة.. محمد رزق ينفعل بسبب واقعة تصوير ريهام عبدالغفور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مدافع ريال مدريد مهدد بعدم المشاركة في مونديال 2026

ريال مدريد
ريال مدريد
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود شكوك تحيط بمشاركة أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في بطولة كأس العالم 2026 المقبلة، رفقة منتخب إسبانيا.

ومن المقرر أن تُقام نهائيات كأس العالم 2026 في شهر يونيو المقبل، بمشاركة ثلاث دول مستضيفة هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة، إلى جانب منتخبات كوت ديفوار، السعودية، وأوروجواي.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن الشكوك تدور حول إمكانية تواجد المدافع دين هويسن ضمن قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في المونديال، في ظل غيابه عن آخر ثلاث مباريات لـ«لاروخا» بسبب الإصابة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الغياب أعاد المدرب لويس دي لا فوينتي للاعتماد مجددًا على إيمريك لابورت، الذي يُعد أحد العناصر الأساسية في خططه الفنية داخل وخارج المستطيل الأخضر.

وأضافت أن قائمة المنتخب الإسباني المتوقعة لكأس العالم ستضم أربعة لاعبين فقط في مركز قلب الدفاع، من بين خمسة مدافعين كانوا ضمن حسابات دي لا فوينتي منذ نهاية بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأشارت «ماركا» إلى أن الثنائي الأقرب للمشاركة أساسيًا في دفاع منتخب إسبانيا هما إيمريك لابورت وروبن لو نورماند، ما يُشعل المنافسة بين الثلاثي دين هويسن، باو كوبارسي، وداني فيفيان لحجز المقعد المتبقي في القائمة النهائية.

ريال مدريد كأس العالم 2026 منتخب إسبانيا

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

سيارات معدلة

برعاية الشباب والرياضة.. اختيار المركبات المشاركة في أكبر حدث للسيارات المعدلة بمصر

أرخص 5 تابلت في مصر 2025

لن تصدق الأسعار.. أرخص 5 تابلت في مصر 2025

جاجوار

جاجوار تعلن إنتاج آخر سيارة بنزين في تاريخها

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

نفي

قديم وتم فحصه.. حقيقة فيديو تحدث فرد شرطة مع مواطنين بطريقة غير لائقة بأسيوط

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

