رياضة

تعادل سلبي يحسم الشوط الأول بين إنبي وفاركو في كأس عاصمة مصر

إنبي وفاركو
إنبي وفاركو
حمزة شعيب

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مواجهة فريقي إنبي وفاركو، في المباراة المقامة حاليًا على استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى، حيث تبادل الفريقان الاستحواذ دون نجاح أي منهما في هز الشباك، لينتهي النصف الأول من اللقاء دون أهداف.

ودخل إنبي المباراة بتشكيل ضم عبد الرحمن سمير في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع كل من مروان داود، أحمد صبيحة، مهند فرج، وحازم تمساح. وفي خط الوسط لعب زياد كمال، علي محمود، أحمد العجوز، وأحمد إسماعيل، بينما قاد الهجوم الثنائي حامد عبد الله وأحمد زكي.

وتواجد على مقاعد بدلاء إنبي كل من رضا السيد، أحمد كفتة، محمد عماد، علي إيهاب، محمد سمير سعد، عمر أسامة حسن، سليماني جاربا، محمد حمدي، وأقطاي عبد الله.

ويخوض فاركو اللقاء وهو متصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه الفوز في أول جولتين على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم على غزل المحلة بهدف دون رد، فيما يحتل إنبي المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وتضم المجموعة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر أندية الأهلي، سيراميكا، فاركو، طلائع الجيش، إنبي، غزل المحلة، والمقاولون العرب، بينما تضم المجموعة الثانية بيراميدز، البنك الأهلي، بتروجيت، الجونة، مودرن سبورت، الإسماعيلي، ووادي دجلة، في حين تضم المجموعة الثالثة الزمالك، المصري، حرس الحدود، زد إف سي، الاتحاد السكندري، سموحة، وكهرباء الإسماعيلية.

