7 أشخاص تحت الأنقاض.. تفاصيل جديدة حول انهيار عقار إمبابة

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك مبنى قد انهار في منطقة إمبابة، مشيرًا إلى أن عمليات البحث عن الضحايا ما زالت مستمرة، والجميع يوجه الدعاء للراحلين وللأشخاص العالقين تحت الأنقاض.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان" أن فرق الحماية المدنية تواصل جهودها لانتشال الضحايا من تحت ركام العقار المنهار، وأن جميع الأجهزة المعنية في الموقع تعمل على إنقاذ المتضررين.

وفي سياق متصل، أفاد الإعلامي حسن محفوظ بوجود 7 أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض، بينهم خاله وابنة خاله، مشيرًا إلى استمرار عمليات البحث من قبل المسؤولين.

وأشار إلى وجود 10 مصابين يتلقون العلاج في المستشفى، بينما توفي شخصان، فيما تبقى سبعة آخرون تحت الأنقاض، داعيًا الله أن يتغمد الراحلين برحمته ويمن بالشفاء العاجل على المصابين.

وتواصل قوات الحماية المدنية بالجيزة، البحث عن ضحايا عقار إمبابة المنهار لانتشال الضحايا من سكانه أسفل الأنقاض، واستعان رجال الإنقاذ البري بكلاب بوليسية للبحث عن المفقودين أسفل الأنقاض، حيث تستمر أعمال البحث عنهم منذ أمس.