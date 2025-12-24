قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

لجنتان من المنشآت الآيلة للسقوط والحي لمعاينة عقار إمبابة المنهار

ندى سويفى

شكلت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية لجنة من هيئة المنشآت الأيلة للسقوط بمحافظة الجيزة ولجنة أخرى من حي إمبابة لفحص عقار إمبابة المنهار لتحديد أسباب الانهيار ومدى الخطورة على العقارات المجاورة خاصة بعد انهيار جزئي لعقارين. 

وطلب المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية ملف العقار من المحافظة لفحصه. 

وكشفت 6 ساعات من معاينة نيابة شمال الجيزة الكلية لمسرح عقار إمبابة المنهار عن تفاصيل الحادث وملابساته كاملة والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 والبحث عن 8 مفقودين. 

وانتقل فريق كامل من نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية ترأسه المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة وضم كل من ابو الفضل الضبع وأمين اللبان وزياد أشرف وعبد الله فرغل وكلاء نيابة حوادث شمال الجيزة لإجراء المعاينة والاستماع لأقوال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين. 

وأسفرت المعاينة عن انهيار العقار رقم 37 انهيارا كليا إضافة إلى انهيارين جزئيين في العقارين رقمي 33 و 35 حيث أصيبا بتصدعات وشروخ نتيجة انهيار العقار المنكوب وحدث بهما انهيارا جزئيا.

وكشفت التحقيقات أن العقار رقم 37 مكون من أرضي و 4 طوابق كان يقطن به 5 أسر بينما كان العقارين 33 و 35 غير مأهولين بالسكان، وتبين أن العقار المنكوب لم يكن صادر له أية قرارات إزالة أو ترميم من محافظة الجيزة. 

وصرحت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول بدفن جثماني ضحيتين من ضحايا انهيار عقار إمبابة بعد انتشال جثمانيهما من أسفل الأنقاض. 

وكشفت التحقيقات أن الحادث أسفر حتى الآن عن استخراج جثتي متوفيين لرجل عمره 55 عاما وصبي عمره 17 عاما إضافة إلى 7 مصابين بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسد، تم توقيع الكشف الطبي الظاهري على جثماني المتوفيين وإجراء مناظرة لهما لإثبات الإصابات وصرحت النيابة بدفنهما. 

وأضافت التحقيقات أن مازال مفقود حتى الآن حوالي 8 أشخاص تعكف فرق الإنقاذ على الوصول إلى أماكنهم أسفل الأنقاض حيث تستمر أعمال البحث منذ أمس الثلاثاء حتى اليوم الأربعاء. 

وشهدت منطقة إمبابة انهيار عقار من 5 طوابق، ويبحث رجال الإنقاذ البري عن ضحايا أو مصابين أسفل الأنقاض. 

تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغا بإنهيار عقار بمنطقة إمبابة، وجه اللواء محمد مجدى أبوشميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بسرعة انتقال رجال الأمن مدعومين بقوات الإنقاذ البري إلى مسرح البلاغ، وتم الدفع برجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف. 

 تبين من الفحص إنهيار عقار مكون 5 طوابق بمنطقة الكيت كات بإمبابة وانتقلت قوات الإنقاذ البرى عمليات رفع الانقاض للبحث عن أى ضحايا أو مصابين من سكان العقار و لازالت عمليات البحث جارية حيث تم الإستعانة بمعدات محافظة الجيزة و مسئولى حى إمبابة. 

عقار إمبابة عقار إمبابة المنهار النيابة العامة الجيزة

