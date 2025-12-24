قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في كأس عاصمة مصر .. اليوم
بالتعاون مع الخارجية.. أسامة طلعت: ترميم 13 خريطة و22 وثيقة و43 اتفاقية لحماية تاريخ مصر الدبلوماسي
الداخلية السورية: إلقاء القبض على متزعم تنظيم داعش بدمشق ومساعديه
على خلفية وفاة يوسف.. اتحاد السباحة يجمد نشاطه ووزارة الرياضة تجهز لجنة مؤقتة
تجميد أعمال الاتحاد المصري للألعاب المائية احتراماً للرأي العام بعد وفاة السباح يوسف محمد
عبدالمنعم سعيد: بناء القوة الوطنية والشراكة مع القطاع الخاص طريق مصر لعبور التحديات
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استشارية أسرية وسلوكية: ما لا نعرفه في ملف الاعتداء على أطفال المدارس والمراهقين مخيف
الكاميرون تفوز على الجابون بهدف في أمم إفريقيا
دور العمارة الحديثة في ترشيد الطاقة.. ورشة توعوية بجامعة بنى سويف
«دفنوني على تيك توك».. عفاف رشاد تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل صادمة عن شائعة وفاتها
كفر الشيخ بتنور.. طفرة حضارية في شوارع المحافظة بالطاقة الموفرة| صور
«المصل واللقاح»: 80 % من الأمراض المنتشرة حاليًا تنفسية ولا تحتاج مضادًا حيويًا | فيديو

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بمصل واللقاح، أن ما تم تداوله حول تصريحه بشأن منع استخدام المضادات الحيوية في حالات التهابات الجهاز التنفسي ليس دقيقًا، موضحًا أن المقصود هو أنه لا يُوصى باستخدام المضادات الحيوية لعلاج العدوى الفيروسية التي تصيب الجهاز التنفسي.


 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك أنواعًا من العدوى، مثل العدوى الفيروسية والعدوى البكتيرية، ففي حالة الأمراض البكتيرية، يتم استخدام المضادات الحيوية كجزء من العلاج، ويعتمد وصف المضاد الحيوي على تقرير الطبيب الذي يقوم بتشخيص الحالة بشكل دقيق.

ولفت إلى أن 80% من الأمراض المنتشرة حاليًا أمراض تنفسية وليست بكتيرية، وأن المقصود من منع المضاد الحيوي هو تحذير عالمي، وتحذير من وزارة الصحة، بسبب فرط استخدام المضاد الحيوي دون سبب من قبل بعض المواطنين.

وأشار إلى أن 80% من الأمراض التي تظهر في الشتاء تكون عدوى فيروسية مثل البرد والإنفلونزا والفيروس المخلوي، وهذه الأمراض لا تُعالج بالمضاد الحيوي، لأن تناول المضاد الحيوي يتسبب في ضعف المناعة.

