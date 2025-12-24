«المصل واللقاح»: 80 % من الأمراض المنتشرة حاليًا تنفسية ولا تحتاج مضادًا حيويًا | فيديو

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بمصل واللقاح، أن ما تم تداوله حول تصريحه بشأن منع استخدام المضادات الحيوية في حالات التهابات الجهاز التنفسي ليس دقيقًا، موضحًا أن المقصود هو أنه لا يُوصى باستخدام المضادات الحيوية لعلاج العدوى الفيروسية التي تصيب الجهاز التنفسي.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك أنواعًا من العدوى، مثل العدوى الفيروسية والعدوى البكتيرية، ففي حالة الأمراض البكتيرية، يتم استخدام المضادات الحيوية كجزء من العلاج، ويعتمد وصف المضاد الحيوي على تقرير الطبيب الذي يقوم بتشخيص الحالة بشكل دقيق.

ولفت إلى أن 80% من الأمراض المنتشرة حاليًا أمراض تنفسية وليست بكتيرية، وأن المقصود من منع المضاد الحيوي هو تحذير عالمي، وتحذير من وزارة الصحة، بسبب فرط استخدام المضاد الحيوي دون سبب من قبل بعض المواطنين.

وأشار إلى أن 80% من الأمراض التي تظهر في الشتاء تكون عدوى فيروسية مثل البرد والإنفلونزا والفيروس المخلوي، وهذه الأمراض لا تُعالج بالمضاد الحيوي، لأن تناول المضاد الحيوي يتسبب في ضعف المناعة.