مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

حذر خبير صحي من انتشار مرض فيروسي لا علاج محدد له يشهد تزايدًا سريعًا في عدد الإصابات، ما يثير القلق بين الأطباء.

وأوضح إريك ساشينوالا، المدير الطبي لقسم مكافحة العدوى والوقاية منها في مستشفى جيفرسون هيلث، أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الإصابة بما يُعرف بالفيروس الغدي، وهو فيروس تتشابه أعراضه مع الإنفلونزا أو كوفيد-19 في كثير من الجوانب.

وأشار ساشينوالا إلى أن الفارق الأساسي بين الفيروس الغدي وتلك الأمراض الشائعة هو محدودية خيارات العلاج المتاحة له، ما يعني أن المصابين قد يضطرون لتحمّل الأعراض حتى يتعافى الجسم ذاتيًا.

ورغم أن العدوى تكون خفيفة في معظم الحالات، إلا أنها قد تصبح خطيرة لدى أصحاب المناعة الضعيفة، وكبار السن، والحوامل، تمامًا كما يحدث مع الإنفلونزا أو كوفيد-19.

وأضاف أن ما يزيد من خطورة الفيروس الغدي هو قدرته العالية على المقاومة، إذ لا يتم القضاء عليه بسهولة باستخدام الماء والصابون أو المطهرات الشائعة، مما يسمح له بالبقاء في البيئة لفترات أطول وزيادة فرص انتشاره.

وقال في تصريح لموقع «اكسبريس البريطاني» إن هذا الفيروس يتمتع بقدرة عدوى أكبر مقارنة بغيره من الفيروسات الشائعة.

اعراض الفيروس

وتشمل أعراض الفيروس الغدي ضيق التنفس، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، وقد تمتد لتشمل الإسهال أو التهاب الملتحمة، مع اختلاف الأعراض بشكل كبير نظرًا لوجود أكثر من 60 سلالة معروفة من هذا الفيروس.

وبيّن ساشينوالا أن الراحة غالبًا ما تكون كافية للسيطرة على المرض في معظم الحالات، لكنه شدد على ضرورة مراقبة الأعراض بعناية لدى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات وفي حال تدهور الحالة، نصح بالتواصل المسبق مع الطبيب، نظرًا لانتقال الفيروس عبر المخالطة اللصيقة، حتى يتمكن الطبيب من تقييم المخاطر واتخاذ القرار المناسب.

كما أوصى بمراقبة درجة حرارة الجسم بدقة، محذرًا من أن وصولها إلى 40 درجة مئوية يُعد مؤشرًا خطيرًا وأوضح أن الأعراض عادة ما تبدأ في التحسن خلال يومين تقريبًا، إلا أن استمرارها لأكثر من ثلاثة أيام دون تحسن يُعد علامة تستوجب القلق والتدخل الطبي.

وختم الطبيب حديثه بالإشارة إلى أن الارتفاع الكبير في حالات الإنفلونزا بنصف الكرة الجنوبي في وقت سابق من العام قد يكون ساهم في زيادة الإصابات الحالية في نصف الكرة الشمالي، إلى جانب تراجع أعداد الأشخاص الذين يحصلون على لقاح الإنفلونزا.