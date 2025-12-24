طليقتي قالتلي مش هشوف ابني.. أب يكشف مأساته بحرمانه من ابنه لمدة 6 سنوات

أكد أحمد، الأب المحروم من ابنه منذ 6 سنوات بعد إنفصاله عن زوجته، أن مشاكلي مع زوجتي كانت كبيرة بعد فترة الزواج، مشيرا إلى أنه قمت بتطليق زوجتي مرة وقمت بردها بعد 8 أشهر، وقمت بشراء شقة خاصة لنا حتى يكن هماك استقرار في الزواج، وبكن بعدها بفترة تم الانفصال الثاني من زوجتي.

وقال أحمد، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه تم الإنفصال بالود والمعروف وتم الطلاق بالود، وتم الإتفاق بالود وسددت النفقة الزوجية لطليقتي بالود وبعدها بفترة تزوجت للمرة الثانية.

وتابع: الأب المحروم من أبنه منذ 6 سنوات بعد إنفصاله عن زوجته، أنا متكفل بمصاريف أبني وليه ابني يتحرم مني ويتحرم من شقيقه، ولكن بعد زواجي تغيرت طليقتي في التعامل معي بشكل كامل.

وأكدت أنه لن أتمكن من رؤية أبني إلا عن طريق المحاكم.

