قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبنان: الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية في قرية قرب المطلة
هل نسيان رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة؟.. اعرف رأي الشرع
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
أرقام رسمية تكشف أسرار الخريطة التعليمية في مصر .. ماذا أعلن الوزير؟
ترامب يتابع رحلات سانتا كلوز ويؤكد للأطفال: لا "بابا نويل الشرير" في أمريكا
دعاء الخامس من شهر رجب لفك الكرب.. ردده يفرج الله همك
كيف نواجه أزمة الغذاء؟.. صناع قرار يضعون الابتكار والاستثمار على رأس الأولويات
ترامب خلال تهنئته بعيد الميلاد يصف خصومه بـ "حثالة اليسار الراديكالي"
صدامات قوية في السعودية ومصر.. مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية
وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم
أولويات الحكومة.. مدبولي: إدارة ملف الدين دون تحميل المواطن أية أعباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هذا ما يفعله الرمان لـ الرجال والحامل

فوائد الرمان
فوائد الرمان
رنا عصمت

يحتوي الرمان على نسبة كبيرة من الماء تُقدر بـ 84 بالمائة وهي نسبة عالية للغاية، كما يحتوي الرمان أيضًا على البروتين بنسبة 3 بالمائة وهي نسبة جيّدة، و10 بالمائة مواد سكرية و1 بالمائة حامض الليمون و2 بالمائة من الألياف الغذائية.

فوائد الرمان

فاكهة الرمان غنية بالفوائد الطبيعية الرائعة، إليكم بعضها:

– يساعد الرمان على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم ومن المعلوم أن الكوليسترول ضار جدًا للجسم ويسبب مشاكل جنسية للرجال ويسبب أيضًا أمراض تصلب الشرايين والقلب.

– يعمل الرمان على تقليل خطر الإصابة بمرض القلب وأمراض الأوعية الدموية وتصلب الشرايين.

– يحتوي الرمان على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجسم من السرطانات بنسبة كبيرة، فإن مضادات الأكسدة هذه تعمل على تخفيض خطر الإصابة بسرطان الجلد والبروستاتا والصدر.

– من فوائد الرمان أيضًا أنه يساعد على صحة العظام والغضاريف لإحتواءه على إنزيمات تمنع حدوث هشاشة في العظام او تآكل في الغضاريف.

– يعتبر الرمان أيضًا فاتح للشهية بنسبة كبيرة، فإن كوب واحد من عصير الرمان قد يعمل على فتح الشهية.

فوائد الرمان للحامل

يساعد الرمان على طلق الولادة لإحتوائه على الإستروجين الطبيعي المُسمى بـ “بيتا سيتوستيرول” والذي يعمل على تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم والضغط الشرياني كما أن عصير الرمان يقي أيضًا من الأورام السرطانية، كما أن الرمان يساعد على تقوية عضلات الرحم لتسهيل عملية الولادة لأولئك الذين يعانون من صعوبة الطلق.

فوائد الرمان للجسم

يحافظ الرمان على مستوى السكر في الدم ويقي من إلتهابات الجسم الحادة ويعمل على تحسين عملية الهضم لدى الجهاز الهضمي ويحافظ أيضًا على مهاجمة الخلايا السرطانية وتقليل نسبة نموها في الجسم ويحمي الرمان أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري.

فوائد الرمان للرجال

أثبتت الدراسات أن تناول عصير الرمان يوميًا يعمل على تحسين عملية الإنتصاب لإحتواء الرمان مضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين وظائف الدورة الدموية وبالتالي تحسين وصول الدم وتدفقه للعضو الذكري للرجل.

فوائد الرمان للشعر

يستعمل الرمان أيضًا لوصفات الشعر والتجميل، حيث يتم غليّ قشر الرمان وإضافته إلى الحنّة وإضافته للشعر، حيث يضيف قشر الرمان المغلي لون رائع للحنة.

فوائد الرمان وقشره

يحتوي قشر الرمان أيضًا على فوائد جمّة وكثيرة، حيث أن قشر الرمان يعتبر معالج جيد لآلام المعدة ويستخدم عن طريق طحن قشور الرمان وإضافتها إلى القليل من اللبن وتناولها كل صباح وقبل الخلود إلى النوم، يحمي الرمان أيضًا من إلتهابات اللثة والفم والقرحة

ويعتبر قشر الرمان أيضًا علاج جيد لمن يعانون من إلتهاب المريء، ويساعد قشر الرمان أيضًا على مكافحة التهاب اللوزتين، ويعالج قشر الرمان أيضًا الديدان الضارة بالبطن والمعدة.

المصدر ديلي ميرور
 

الرمان فوائد الرمان الرمان للحامل الرمان للرجال الفوائد الصحية للرمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

سعر الذهب في مصر

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 نهاية تعاملات اليوم

حقيقة انفصال منى زكي وأحمد حلمي

بعد نجاح فيلم الست.. هل تم انفصال منى زكي وأحمد حلمي؟

صبري نخنوخ

أول تعليق من صبري نخنوخ بشأن قضية رد الاعتبار

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

رئيس الوزراء

مدبولي يقطع وعدا للمصريين: "مصر هتبقى فى مكان تاني خالص خلال 4 سنوات"

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

مرتبات يناير2026

بدءًا من يناير2026.. قرار حكومي بتبكير صرف المرتبات لمدة 3 شهور

ترشيحاتنا

قداس عيد الميلاد

غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس عيد الميلاد المجيد.. صور

الأنبا أباكير وشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

أسقف الدول الإسكندنافية يلتقي شباب إيبارشية النمسا بدير الأنبا أنطونيوس بفيينا

متحف

"طلعت مصطفى" تؤكد تبنيها رؤية تنموية تتواكب مع أهداف الجمهورية الجديدة

بالصور

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها

هذا ما يفعله الرمان لـ الرجال والحامل

فوائد الرمان
فوائد الرمان
فوائد الرمان

بعد 20 عاما من التوقف.. علامة ‏De Tomaso‏ الإيطالية تعود للحياة وتنتج سوبركار منافسة لفيراري ‏

De Tomaso
De Tomaso
De Tomaso

طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن

طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن
طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن
طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن

فيديو

جهاد حسام الدين

الشغل مع سلام ممتع.. جهاد حسام الدين تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من "كارثة طبيعية"| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد