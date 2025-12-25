الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

الفراولة (الفريز) هى الفاكهة المفضلة لدى الكثيرين تتميز برائحتها المميزة وطعمها اللذيذ، تدخل في كثير من وصفات الحلويات، تشتهر بأنها أحد أهم الفواكه التى تسبب الحساسية خاصة للأطفال، وفى السطور التالية نقدم لك فوائد الفراولة لصحتك وصحة أولادك وفقا لموقع هيلثي لاين.



تعرف على فوائد الفراولة

1. زيادة قوة الجهاز المناعي

تحتوي الفراولة على نسبة جيدة من فيتامين ج، وهذا الفيتامين قادر على تعزيز وتقوية صحة الجهاز المناعي، كما أنه يعمل على جعل الجهاز الهضمي يمتص الحديد بشكل أفضل، وهذا يحد من الإصابة بفقر الدم الناتج من نقص الحديد.

2. دعم عمل الجهاز الهضمي

الفوسفور المتواجد في الفراولة يُساهم في تحسين عملية الهضم، كما أنه يمد الجسم بالطاقة.

3. المساهمة في الحد من الإصابة بالسرطان

الفراولة غنية بالمواد المضادة للأكسدة التي تُحارب الجذور الحرة، ومن هذا المنطلق قد يكون للفراولة دور في الحد من الإصابة بمرض السرطان.

4. تنظيم مستويات السكر في الدم

من أبرز فوائد الفراولة أنها قد تُساهم في تنظيم مستويات السكر في الجسم، وذلك يعود بسبب احتوائها على الألياف الغذائية التي تُساهم في الحد من الشعور بالجوع، وبتالي تناول كميات طعام أقل، وهذا ما يُساهم في تنظيم السكر في الدم.

5. تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

أحد فوائد الفراولة تعزيز وتحسين صحة القلب والشرايين عمومًا، وتعزى هذه الفائدة المحتملة إلى احتواء الفراولة على كل مما يأتي:

الألياف التي قد تساعد على خفض مستويات الكولسترول السيئ في الجسم.

البوتاسيوم، إذ يُعزز البوتاسيوم صحة الأوعية الدموية، ويمنع ارتفاع ضغط الدم، وهذا يؤدي إلى تعزيز صحة القلب.﻿

نسب معتدلة من حمض الفوليك (Folic acid) الذي يُساعد على تحسين صحة القلب.

مضادات الأكسدة، مثل: الأنثوسيانين (Anthocyanin)، ومضادات الالتهاب، مثل: الفلافونويدات، والتي جميعها تساعد على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب.

6. المساهمة في خفض الوزن

تُعدّ الفراولة جيدة للحميات التي تختص في خفض الوزن، وذلك يعود للسببين الآتيين:

احتواء الفراولة على الألياف الغذائية التي تحد من الشعور بالجوع وهذا ذُكر سابقًا.

امتلاك الفراولة القليل من السعرات الحرارية، إذ إن كل 100 غرام من الفراولة الطازجة يحتوي على 32 سعرة حرارية فقط.

7. امتداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية

الفراولة مصدر جيد لفيتامين ك، والمنغنيز، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، وفيتامينات المجموعة ب، والنحاس، والمغنيسيوم، والأوميغا 3، وهذه عناصر جميعها هامة لصحة الجسم

أضرار الفراولة

بالرغم من فوائد الفراولة إلا أنها قد تُسبب بعض الأضرار المحتملة للبعض، ومن أبرز هذه الأضرار الآتي:

1. الحساسية

بالنسبة للأشخاص الحساسين فيُمكن للفراولة أن تُسبب الحساسية الشديدة لهم.

أعراض نوبة الحساسية تشمل: تورم، واحمرار في الفم والشفتين واللسان، والأكزيما، والطفح الجلدي، والصداع، وسيلان الأنف وحكة في العينين.

إذا كان هناك شك في وجود الحساسية، فيوصى بتجنب تناول هذه الفاكهة.

2. إبطاء تخثر الدم

تناول كميات كبيرة من الفراولة قد يؤدي إلى إبطاء تخثر الدم عند الإصابة بالجروح، وهذا بسبب قدرة الفراولة على زيادة سيولة الدم.

3. اضطرابات في الجهاز الهضمي

يُمكن أن تُسبب الفراولة المغص المعوي للبعض، كما أنها قد تكون السبب الرئيس للإسهال، وهذا يحدث في حال تناول كميات كبيرة جدًا منها