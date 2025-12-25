أرقام رسمية تكشف أسرار الخريطة التعليمية في مصر .. ماذا أعلن الوزير؟

كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أرقام هامة تكشف تفاصيل الخريطة التعليمية في مصر في الوقت الحالي ، وشملت هذه الأرقام ما يلي :

الوزارة تتحمل مسؤولية 25 مليونًا و700 ألف طالب في المدارس

طلبة المدارس الحكومية يمثلون نسبة 87% من إجمالي الطلبة في المدارس

كثافات الفصول : لا يوجد فصل في مصر به أكثر من 50 طالبًا

تم نقل طلاب 4700 مدرسة ذات كثافات مرتفعة إلى مدارس في محيط كيلومتر لتقليل الكثافات

نسب الحضور في محافظات الوجه البحري تفوق الـ 90%

تتراوح نسب الحضور في مدارس الصعيد ما بين 80 إلى 85%

محافظتي القاهرة والجيزة تسجلان أقل نسب حضور

92% من طلاب الصف الأول الثانوي اختاروا الالتحاق بنظام شهادة البكالوريا المصرية

لدينا 69 مدرسة مصرية يابانية وسنقترب من 100 مدرسة العام المقبل

لدينا أكثر من 160 ألف معلم حصة ولا توجد مدرسة في مصر بها عجز في معلمي المواد الأساسية

عجز المعلمين كان قد وصل إلى 469 ألف معلم، وتم القضاء على العجز بحلول فنية

عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية حاليًا يصل إلي 115 مدرسة

سيتم إنهاء الفترة المسائية بكافة المدارس الابتدائية في سبتمبر 2027

تم مد فترة الدراسة إلى 31 أسبوعًا «173 يومًا» بعد أن كانت 23 أسبوعًا «116 يومًا»

وزير التعليم : الرئيس يتابع العملية التعليمية بشكل دقيق

وكان قد قال الوزير محمد عبد اللطيف في تصريحات له منذ ساعات : أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي متابع للعملية التعليمية بشكل دقيق جدًا، وهناك لقاءات باستمرار مع سيادته، ونعمل وفق توجيهاته المستمرة فيما يتعلق بالمنظومة التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، يحرص على عقد اجتماعات متواصلة معه، في ظل متابعة دقيقة لتفاصيل العملية التعليمية، بما يؤكد الاهتمام الكبير من جانبه، مشيرًا إلى أن كافة الوزراء بلا استثناء يتعاونون مع وزارة التربية والتعليم، والجميع يسعى للتعاون معها في جميع المجالات وتقديم كل سبل الدعم.

وأخيراً قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : «نحظى، بفضل الله، بتعليم جيد في مصر، ولكننا نسعى للحصول على تعليم فوق الممتاز، وهذا سيحدث خلال سنتين إلى ثلاث سنوات».