قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبنان: الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية في قرية قرب المطلة
هل نسيان رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة؟.. اعرف رأي الشرع
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
أرقام رسمية تكشف أسرار الخريطة التعليمية في مصر .. ماذا أعلن الوزير؟
ترامب يتابع رحلات سانتا كلوز ويؤكد للأطفال: لا "بابا نويل الشرير" في أمريكا
دعاء الخامس من شهر رجب لفك الكرب.. ردده يفرج الله همك
كيف نواجه أزمة الغذاء؟.. صناع قرار يضعون الابتكار والاستثمار على رأس الأولويات
ترامب خلال تهنئته بعيد الميلاد يصف خصومه بـ "حثالة اليسار الراديكالي"
صدامات قوية في السعودية ومصر.. مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية
وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم
أولويات الحكومة.. مدبولي: إدارة ملف الدين دون تحميل المواطن أية أعباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أرقام رسمية تكشف أسرار الخريطة التعليمية في مصر .. ماذا أعلن الوزير؟

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أرقام هامة تكشف تفاصيل الخريطة التعليمية في مصر في الوقت الحالي ، وشملت هذه الأرقام ما يلي :

  •  الوزارة تتحمل مسؤولية 25 مليونًا و700 ألف طالب في المدارس
  •  طلبة المدارس الحكومية يمثلون نسبة 87% من إجمالي الطلبة في المدارس
  • كثافات الفصول : لا يوجد فصل في مصر به أكثر من 50 طالبًا
  • تم نقل طلاب 4700 مدرسة ذات كثافات مرتفعة إلى مدارس في محيط كيلومتر لتقليل الكثافات
  •  نسب الحضور في محافظات الوجه البحري تفوق الـ 90%
  •  تتراوح نسب الحضور في مدارس الصعيد ما بين 80 إلى 85%
  •  محافظتي القاهرة والجيزة تسجلان أقل نسب حضور
  •  92% من طلاب الصف الأول الثانوي اختاروا الالتحاق بنظام شهادة البكالوريا المصرية
  • لدينا 69 مدرسة مصرية يابانية وسنقترب من 100 مدرسة العام المقبل
  • لدينا أكثر من 160 ألف معلم حصة ولا توجد مدرسة في مصر بها عجز في معلمي المواد الأساسية
  • عجز المعلمين كان قد وصل إلى 469 ألف معلم، وتم القضاء على العجز بحلول فنية
  •  عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية حاليًا يصل إلي 115 مدرسة
  • سيتم إنهاء الفترة المسائية بكافة المدارس الابتدائية في سبتمبر 2027
  • تم مد فترة الدراسة إلى 31 أسبوعًا «173 يومًا» بعد أن كانت 23 أسبوعًا «116 يومًا»

وزير التعليم : الرئيس يتابع العملية التعليمية بشكل دقيق

وكان قد قال الوزير محمد عبد اللطيف في تصريحات له منذ ساعات : أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي متابع للعملية التعليمية بشكل دقيق جدًا، وهناك لقاءات باستمرار مع سيادته، ونعمل وفق توجيهاته المستمرة فيما يتعلق بالمنظومة التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، يحرص على عقد اجتماعات متواصلة معه، في ظل متابعة دقيقة لتفاصيل العملية التعليمية، بما يؤكد الاهتمام الكبير من جانبه، مشيرًا إلى أن كافة الوزراء بلا استثناء يتعاونون مع وزارة التربية والتعليم، والجميع يسعى للتعاون معها في جميع المجالات وتقديم كل سبل الدعم.

وأخيراً قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : «نحظى، بفضل الله، بتعليم جيد في مصر، ولكننا نسعى للحصول على تعليم فوق الممتاز، وهذا سيحدث خلال سنتين إلى ثلاث سنوات».

وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 نهاية تعاملات اليوم

حقيقة انفصال منى زكي وأحمد حلمي

بعد نجاح فيلم الست.. هل تم انفصال منى زكي وأحمد حلمي؟

صبري نخنوخ

أول تعليق من صبري نخنوخ بشأن قضية رد الاعتبار

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

رئيس الوزراء

مدبولي يقطع وعدا للمصريين: "مصر هتبقى فى مكان تاني خالص خلال 4 سنوات"

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

مرتبات يناير2026

بدءًا من يناير2026.. قرار حكومي بتبكير صرف المرتبات لمدة 3 شهور

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

ترشيحاتنا

قداس عيد الميلاد

غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس عيد الميلاد المجيد.. صور

الأنبا أباكير وشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

أسقف الدول الإسكندنافية يلتقي شباب إيبارشية النمسا بدير الأنبا أنطونيوس بفيينا

متحف

"طلعت مصطفى" تؤكد تبنيها رؤية تنموية تتواكب مع أهداف الجمهورية الجديدة

بالصور

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها

هذا ما يفعله الرمان لـ الرجال والحامل

فوائد الرمان
فوائد الرمان
فوائد الرمان

بعد 20 عاما من التوقف.. علامة ‏De Tomaso‏ الإيطالية تعود للحياة وتنتج سوبركار منافسة لفيراري ‏

De Tomaso
De Tomaso
De Tomaso

طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن

طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن
طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن
طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن

فيديو

جهاد حسام الدين

الشغل مع سلام ممتع.. جهاد حسام الدين تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من "كارثة طبيعية"| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد