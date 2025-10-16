ريلمي تعلن عن هاتف GT 8 Pro.. مواصفات قوية جدا وسعر متوسط

كشفت Realme رسميًا عن تصميم هاتفها الذكي القادم Realme GT 8 Pro.

جاء هذا الإعلان على لسان Xu Qi، نائب رئيس Realme ورئيس التسويق العالمي، الذي كشف تفاصيل حول مفهوم التجميع الميكانيكي الفريد للهاتف.

إليكم لمحة عن خيارات ألوان GT 8 Pro وميزة الكاميرا المعيارية.

Realme GT 8 Pro: تصميم قابل للفصل

يقدم هاتف Realme GT 8 Pro أول تصميم ميكانيكي معياري في هذا المجال، يتيح للمستخدمين فصل المكونات وتجميعها وتبديلها.

يمكن استبدال وحدة الكاميرا بأشكال وتشطيبات مختلفة، ما يمنح الجهاز هويات بصرية متعددة.

يمكن للمستخدمين التبديل بين الأشكال المربعة والدائرية، أما بالنسبة لخيارات الألوان، فسيتوفر GT 8 Pro باللون الأبيض والأزرق والأخضر.

يتميز هاتف GT 8 Pro بغطاء خلفي من زجاج AG غير اللامع وإطار معدني غير لامع، ما يوفر ملمسًا ناعمًا ومقاومًا لبصمات الأصابع.

المواصفات الرئيسية لهاتف Realme GT 8 Pro

يتميز هاتف Realme GT 8 Pro بشاشة 2K بتردد 144 هرتز، مع سطوع 7000 شمعة، وميزات حماية متقدمة للعين.

ولضمان الأمان، يضم مستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية مدمجًا في الشاشة.

سيعمل هاتف Realme GT 8 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت وشريحة عرض R1 للألعاب.

كما يحتوي على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السلكي بقوة 120 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

للتصوير، يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر 1/1.56 بوصة، وعدسة عالية النفاذية 7P، وطبقة طلاء مضادة للانعكاس من خمس طبقات، ما يوفر صورًا أكثر وضوحًا ونقاءً.

وتتصل بالكاميرا الرئيسية عدسة واسعة الزاوية وكاميرا مقربة بدقة 2000 ميجابكسل.

من المقرر إطلاق هاتف Realme GT 8 Pro في 21 أكتوبر في الصين.

إلى جانب ذلك، ستكشف الشركة أيضًا عن هاتف GT 8 المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite.