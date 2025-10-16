جيش الاحتلال: رئيس أركان قوات الحوثي قُتل في غارة جوية أغسطس الماضي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال قتل رئيس الأركان الحوثي محمد الغماري في 28 من أغسطس 2025 خلال غارة جوية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت قوات الحوثي مقتل الغماري، وتعيين يوسف المداني بدلا منه.

وأشار أدرعي إلى أن الغماري تولى منصب رئيس الأركان الحوثي في العام 2016 بعد توليه سلسلة مناصب رفيعة في النظام الحوثي، حيث كان على مدار سنوات شريكًا في بناء قوة جيش نظام الحوثي ولعب دورًا مركزيًا في اقامة الوحدة الصاروخية للنظام وإقامة منظومة انتاج الوسائل القتالية.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال أنه في إطار منصبه تم تأهيل الغماري من قبل عناصر حزب الله والحرس الثوري في سوريا ولبنان وإيران.

وقال إن عملية القضاء على رئيس الأركان الحوثي تشكل ضربة قوية لنظام الحوثي الإرهابي – وفق زعمه - ولهرم القيادة التي أشرفت على تنفيذ مئات المخططات الإرهابية ضد إسرائيل أثناء الحرب.