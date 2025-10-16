ترامب: سألتقي بوتين في المجر لإنهاء الحرب الأوكرانية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس أنه سيلتقي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في المجر لإنهاء الحرب المشينة في أوكرانيا.

وأكد الرئيس الأمريكي أن مكالمته اليوم مع بوتين حققت تقدما كبيرا، لافتا إلى أنه اتفق مع بوتين على عقد اجتماع للمستشارين رفيعي المستوى الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال موقع أكسيوس الإخباري، إن ترامب وبوتين سيجريان مباحثات قبل اجتماع الرئيس الأمريكي، بنظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

وأفاد موقع أكسيوس وفقا لما ذكره مصدران مطلعان على الخطة، بأنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض غدا الجمعة.

وأضاف أكسيوس أن ترامب وزيلينسكي، سيناقشان الأسلحة التي ينبغي توريدها لأوكرانيا، وتحديدًا ما إذا كانت الولايات المتحدة ستزود هذا البلد الذي مزقته الحرب بصواريخ توماهوك بعيدة المدى، والتي ستُحدث نقلة نوعية في هذا المجال.