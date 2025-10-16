ترامب وبوتين على الخط الساخن قبل وصول زيلينسكي إلى البيت الأبيض

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إجراؤه محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، موضحا أنه سيكشف عن تفاصيل هذه المباحثات بعد انتهاءها وكذلك بوتين.

ونشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على "فيسبوك" نص تصريح ترامب وجاء كالتالي: "أتحدث الآن مع الرئيس بوتين، المحادثة مستمرة، وهي محادثة مطولة، وسأبلغكم بمضمونها، كما سيفعل الرئيس بوتين، عند اختتامها".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال موقع أكسيوس الإخباري، إن ترامب وبوتين سيجريان مباحثات قبل اجتماع الرئيس الأمريكي، بنظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

وأفاد موقع أكسيوس وفقا لما ذكره مصدران مطلعان على الخطة، بأنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض غدا الجمعة.

وأضاف أكسيوس أن ترامب وزيلينسكي، سيناقشان الأسلحة التي ينبغي توريدها لأوكرانيا، وتحديدًا ما إذا كانت الولايات المتحدة ستزود هذا البلد الذي مزقته الحرب بصواريخ توماهوك بعيدة المدى، والتي ستُحدث نقلة نوعية في هذا المجال.