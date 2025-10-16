ترامب يهدد حماس: سنقتلكم إن لم توقفوا عمليات الإعدام في غزة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حركة حماس بسبب عمليات الإعدام التي نفذتها في غزة منذ انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بعض مناطق القطاع.

في غضون ذلك، تقول عائلات الأسرى إن اتفاق السلام في غزة "لا يمكن أن يستمر" ما لم تُعِد حماس جميع الرهائن القتلى.

وسبق أن وصفها بأنها عملية قتل نفذتها حماس ضد "عصابتين شريرتين للغاية" في غزة، و"قتلت عددًا منهم".

نعلم أن جماعات معارضة لحماس قد تشكلت في غزة في الأشهر الأخيرة. فقدت الحركة سيطرتها على القطاع وسط الهجوم العسكري الإسرائيلي، ويبدو أنها تسعى إلى استعادتها.