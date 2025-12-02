ستات هذه الأبراج الأكثر جرأة وشجاعة.. اكتشفها

تتميز نساء بعض الابراج بالجرأة والشجاعة الكبيرة مقارنة بغيرهن من فتيات الأبراج الأخرى بل وتتفوق على بعض الرجال أحيانا.

وتكشف لكم في هذا التقرير أكثر نساء الابراج جرأة وشجاعة

برج الحمل (21 مارس – 19 أبريل)



تُجسّد نساء برج الحمل الجرأة ويتمتعن بروح ريادية، مستعدات دائمًا لأخذ زمام المبادرة والانطلاق في مشاريع جديدة وتشتهر نساء برج الحمل بحزمهن، وروحهن التنافسية، وعزيمتهن الراسخة على النجاح وإن جرأتهن في مواجهة الحياة والتحديات تجعلهن شخصيات قوية تُلهم الآخرين بشجاعتهن وشغفهن بالحياة.

برج الأسد (23 يوليو – 22 أغسطس)



يشعّ برج الأسد، الذي تحكمه الشمس، بالثقة والجاذبية والحضور القوي والنساء المولودات تحت هذا البرج جريئات في التعبير عن أنفسهن، ولا يخشين التميز والتألق في ضوءهن الفريد.

يتميز مولود الأسد بشخصيته القيادية الفطرية، إذ يستخدم إبداعه ودفئه للتأثير على من حوله وتحفيزهم كما تنعكس جرأته في طبيعته الكريمة والمحبة، مما يجعله صديقًا وشريكًا مخلصًا للغاية.

برج العقرب (23 أكتوبر – 21 نوفمبر



تتمتع نساء برج العقرب، بتأثير المريخ وبلوتو، بقوة وعمق آسرين وجريئين و لا يخشين استكشاف جوانب الحياة الأكثر غموضًا وغموضًا، وغالبًا ما يُظهرن مرونةً وقوةً ملحوظتين في مواجهة الشدائد ونساء برج العقرب شغوفات، حازمات، ثابتات على قناعاتهن، يُظهرن قوتهن بقوة هادئة لا تُنكر.

القوس (22 نوفمبر – 21 ديسمبر)

كوكب التوسع والاستكشاف، تُعرف نساء القوس بروحهن المغامرة والحرية.

إنهن جريئات في سعيهن وراء المعرفة والحقيقة ومعنى الحياة، وغالبًا ما ينطلقن في رحلات حقيقية ومجازية. تتمتع نساء القوس بتفاؤل مُعدٍ وانفتاح يسمح لهن باغتنام فرص الحياة دون خوف.

5. برج الدلو (20 يناير – 18 فبراير)

يتأثر برج الدلو بكوكب أورانوس، كوكب الابتكار والتمرد، ويمثل المرأة الجريئة في شخصيتها ورؤيتها.

تتميز نساء الدلو بتفكيرها المستقبلي، وغالبًا ما يتحدين الوضع الراهن برؤى وأفكار فريدة ويُقدّرن الحرية والمساواة، وينادين بجرأة بالتغيير، ويُلهمن الآخرين للتفكير بشكل مختلف و تكمن جرأتهن في التزامهن بتحسين العالم من خلال التفكير والعمل التقدمي.