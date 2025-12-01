قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العد التنازلي بدأ.. متى نصوم أول أيام رمضان 2026؟
موعد نتيجة سكن لكل المصريين 7 وطريقة الاستعلام وسداد الأقساط
هشام الحلبي: مصر تعزز استقلالها العسكري بتصنيع الذخائر والمسيرات محليا
النيابة العامة تكشف لغز المتهمين الجدد في هـ.تك عرض طلاب مدرسة السلام
السجن مدى الحياة لملاكم مصري أمريكي أُدين بقتل ابنته في نيويورك
النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام
عمرو أديب: معرض إيديكس حاجة مشرفة لكل المصريين
ما حكم الإنشاد الديني للنساء في حفل مختلط؟.. أمين الإفتاء: مباح ولكن بشروط
بعد 8 مواسم من التألق… صلاح يواجه أصعب اختبار في ليفربول
الفنانة حياة الفهد تتعرض لوعكة صحية جديدة
محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر
مرأة ومنوعات

هل يمكن للجسم أن يعالج نفسه؟.. معلومات لا تعرفها عن عالم الشفاء الذاتي

الشفاء الذاتي
الشفاء الذاتي
اسماء محمد

زاد انتشار علم الشفاء الذاتي في السنوات الأخيرة في عدد كبير من دول العالم.. فما هو؟ وماهى أجهزة الجسم المسئولة عن ذلك؟

ووفقا لما جاء في موقع نكشف لكم ماهو الشفاء الذاتي واهم المعلومات عنه.

ما هو الشفاء الذاتي


الشفاء الذاتي هو قدرة الجسم الطبيعية على استعادة وإصلاح وإعادة توازن نفسه دون تدخل خارجي. إنها عملية بيولوجية، هكذا خُلِقنا. من مكافحة العدوى إلى تجديد الأنسجة، يعمل جسمك باستمرار للحفاظ على التوازن الداخلي (بيئة داخلية مستقرة).

و يحدث الشفاء الذاتي عندما تكون الدوشاس الثلاثة (فاتا بيتا كافا) متوازنة وعندما تكون االطاقة الحيوية والنار الهضمية أو الأيضية والمناعة الحيوية قوية.

أهمية ممارسة تمارين اليوجا للرجال يوميا

أنظمة الشفاء في جسمك

هى عبارة عن إطار طبيعي قبل الخوض في طرق شفاء الجسم ذاتيًا بشكل طبيعي، من المفيد فهم الأنظمة الحيوية التي تعمل خلف الكواليس.

 تعمل هذه الأنظمة البيولوجية كفريق طوارئ في جسمك - دائمًا على أهبة الاستعداد، ودائمًا ما تتكيف.

الجهاز المناعي : تخيّل هذا كحارس أمنك الداخلي. إنه يراقب الغزاة ويقضي عليهم قبل أن تلاحظهم.


الجهاز العصبي : يرسل إشارات الشفاء، ويقلل الالتهاب ويهدئ استجابتك للتوتر حتى يتمكن جسمك بالفعل من التركيز على الشفاء.


التجديد الخلوي : يقوم جسمك باستبدال ملايين الخلايا يوميًا - وخاصة في الجلد والأمعاء والدم - للحفاظ على الصحة.


دعم الميكروبيوم : يعمل ميكروبيوم الأمعاء الصحي على تعزيز الهضم والمناعة وحتى الحالة المزاجية، مما يساعد الجسم على الشفاء من الداخل.


تعمل هذه الأنظمة معًا على الحفاظ على توازن بيئتك الداخلية (التوازن الداخلي)، حتى عند مواجهة تحديات خارجية.
 

الشفاء الذاتي ماهو الشفاء الذاتي طرق الشفاء الذاتي تقنيات الشفاء الذاتي

