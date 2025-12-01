هل يمكن للجسم أن يعالج نفسه؟.. معلومات لا تعرفها عن عالم الشفاء الذاتي

زاد انتشار علم الشفاء الذاتي في السنوات الأخيرة في عدد كبير من دول العالم.. فما هو؟ وماهى أجهزة الجسم المسئولة عن ذلك؟

ووفقا لما جاء في موقع نكشف لكم ماهو الشفاء الذاتي واهم المعلومات عنه.

ما هو الشفاء الذاتي



الشفاء الذاتي هو قدرة الجسم الطبيعية على استعادة وإصلاح وإعادة توازن نفسه دون تدخل خارجي. إنها عملية بيولوجية، هكذا خُلِقنا. من مكافحة العدوى إلى تجديد الأنسجة، يعمل جسمك باستمرار للحفاظ على التوازن الداخلي (بيئة داخلية مستقرة).

و يحدث الشفاء الذاتي عندما تكون الدوشاس الثلاثة (فاتا بيتا كافا) متوازنة وعندما تكون االطاقة الحيوية والنار الهضمية أو الأيضية والمناعة الحيوية قوية.

أنظمة الشفاء في جسمك

هى عبارة عن إطار طبيعي قبل الخوض في طرق شفاء الجسم ذاتيًا بشكل طبيعي، من المفيد فهم الأنظمة الحيوية التي تعمل خلف الكواليس.

تعمل هذه الأنظمة البيولوجية كفريق طوارئ في جسمك - دائمًا على أهبة الاستعداد، ودائمًا ما تتكيف.

الجهاز المناعي : تخيّل هذا كحارس أمنك الداخلي. إنه يراقب الغزاة ويقضي عليهم قبل أن تلاحظهم.



الجهاز العصبي : يرسل إشارات الشفاء، ويقلل الالتهاب ويهدئ استجابتك للتوتر حتى يتمكن جسمك بالفعل من التركيز على الشفاء.



التجديد الخلوي : يقوم جسمك باستبدال ملايين الخلايا يوميًا - وخاصة في الجلد والأمعاء والدم - للحفاظ على الصحة.



دعم الميكروبيوم : يعمل ميكروبيوم الأمعاء الصحي على تعزيز الهضم والمناعة وحتى الحالة المزاجية، مما يساعد الجسم على الشفاء من الداخل.



تعمل هذه الأنظمة معًا على الحفاظ على توازن بيئتك الداخلية (التوازن الداخلي)، حتى عند مواجهة تحديات خارجية.

