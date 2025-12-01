بتصميم الـ SUV.. ماذا تقدم شيري iCar V27؟

تواصل شيري تعزيز موقعها في سوق السيارات العالمي عبر سلسلة من الطرازات الجديدة، وكان أحدثها الكشف عن iCar V27 خلال مشاركتها في معرض جوانغتشو 2025 في الصين.

ويمثل هذا الطراز إضافة بارزة إلى عائلة المركبات الرياضية متعددة الاستخدام من العلامة الصينية، في خطوة تؤكد استمرار اهتمام شيري بتطوير سيارات وخاصة ضمن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

شيري iCar V27

تصميم وأبعاد شيري iCar V27

وجاءت iCar V27 بأبعاد كبيرة تمنحها حضورًا ضمن الفئة الرياضية، حيث تتوفر بنسختين تختلفان في الطول، الأولى بطول 4909 ملم وتعرف باسم نسخة backpack الأصغر، بينما تمتد النسخة الأخرى إلى 5055 ملم مع وجود عجلة احتياطية مثبتة في الخلف.

ويبلغ عرض السيارة 1976 ملم، فيما يتراوح ارتفاعها بين 1855 و1894 ملم عند تزويدها بحامل السقف، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2910 ملم تمنح المقصورة مساحة رحبة، وتعتمد الواجهة الأمامية على تصميم شبك نحيف ينسجم مع مصابيح مربعة الشكل تدمج حلقات ليد دائرية، إضافة إلى لوحة حماية في الجزء السفلي من الصدام الأمامي.

شيري iCar V27

تجهيزات السيارة شيري iCar V27

تأتي السيارة شيري iCar V27 بشاشة مركزية كبيرة توفر إمكانية التحكم بالأنظمة المختلفة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف ونظام صوتي ترفيهي يدعم الاستخدام اليومي، كما تضم السيارة حساسات حركة ومكيف هواء أوتوماتيكي، مع فتحات تهوية ممتدة بشكل طولي داخل المقصورة، وتشمل التجهيزات أيضًا مقاعد قابلة للتعديل الكهربائي، إلى جانب مجموعة من الوسائد الهوائية المصممة لتعزيز مستويات الحماية.

شيري iCar V27

أداء ومحرك شيري شيري iCar V27

وتعتمد iCar V27 على منظومة دفع تجمع بين محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر ينتج 105 كيلوواط ومحرك كهربائي، على أن تتوفر السيارة بخيارين للدفع، هما الدفع الخلفي والدفع الرباعي.

وتصل القوة الإجمالية للنسخة الأقوى إلى 335 كيلوواط ما يعادل 449 حصانًا، وتقدم السيارة مدى كهربائيًا صافيًا يصل إلى 200 كيلومتر وفق معيار CLTC، بينما تتجاوز مسافة القيادة الإجمالية حاجز 1000 كيلومتر بفضل نظام المدى الموسع.

شيري iCar V27

السعر المتوقع وموعد الانطلاق الرسمي

تشير التقديرات الأولية إلى أن شيري ستطرح iCar V27 في الأسواق العالمية خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك بسعر يتراوح بين 200 ألف و300 ألف يوان، ما يعادل تقريبًا بين 28 ألفًا و42 ألف دولار.