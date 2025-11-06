مواصفات شيرى تيجو 7 العائلية 2026 الجديدة

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شيرى تيجو 7 موديل 2026

وجاءة تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى تيجو 7 موديل 2026، وتنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد شيرى تيجو 7 موديل 2026

شيرى تيجو 7 موديل 2026

تأتى سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4505 مم، وعرض 1837 مم، وارتفاع 1670 مم، وبها قاعدة عجلات بطول مقاس 2670 مم .

محرك شيرى تيجو 7 موديل 2026

شيرى تيجو 7 موديل 2026

تستمد سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 7.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، وبها قوة 145 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 7 موديل 2026

شيرى تيجو 7 موديل 2026

زودت سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات للركن، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

شيرى تيجو 7 موديل 2026

مواصفات شيرى تيجو 7 موديل 2026

تمتلك سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، عجلة قيادة متعددة الأستخدامات، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها مدخل AUX، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها باور ستيرنج، وبها تكييف، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها إنذار ضد السرقة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها مصابيح ضباب، وبها جنوط رياضية، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة .

سعر شيرى تيجو 7 موديل 2026

شيرى تيجو 7 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 تباع بسعر 929 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 تباع بسعر 999 ألف جنيه .