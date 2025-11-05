مقارنة بين أودي Q8 وفولكس فاجن تيجون 2026

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اودي Q8 و فولكس فاجن تيجون موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر .

وسائل الأمان بـ اودي Q8 موديل 2026

اودي Q8 موديل 2026

زودت سيارة اودي Q8 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، ESP، وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق .

محرك اودي Q8 موديل 2026

اودي Q8 موديل 2026

تستمد سيارة اودي Q8 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وتتسارع من ضوع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 8.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 85 لتر، وبها قوة 340 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة .

سعر اودي Q8 موديل 2026

اودي Q8 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اودي Q8 موديل 2026 تباع بسعر 7 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي Q8 موديل 2026 تباع بسعر 7 مليون و 350 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ فولكس فاجن تيجون موديل 2026

فولكس فاجن تيجون موديل 2026

تحتوي سيارة فولكس فاجن تيجون 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية جانبية، وبها ESP، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك فولكس فاجن تيجون موديل 2026

فولكس فاجن تيجون موديل 2026

عزم دوران سيارة فولكس فاجن تيجون موديل 2026 يصل إلي 250 نيوتن/متر، وبها قوة 1400 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 150 حصان، وتحتاج إلي 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

سعر فولكس فاجن تيجون موديل 2026

فولكس فاجن تيجون موديل 2026

تباع سيارة فولكس فاجن تيجون موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 390 ألف جنيه .