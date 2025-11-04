قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلاب الدراسات العليا بإعلام القاهرة يبتكرون تطبيقا إلكترونيا للسياحة في مصر
رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟
مكافآت استثنائية في الزمالك حال التتويج بالسوبر المصري
دموع الفرحة.. قرعة الحج تختار 366 فائزا في الإسماعيلية
أبو العينين داخل البرلمان.. تشريعات من أجل المواطن (فيديو)
المصنعية على الجرام تبدأ من 70 جنيها .. أحدث سعر للذهب اليوم
باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC'25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
الزمالك يوضح أسباب قرار فيفا بإيقاف القيد بسبب 3 قضايا
بالصور

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

عزة عاطف

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن تنفيذ حملات استدعاء واسعة لعدد من الطرازات من شركتي نيسان وبي إم دبليو، بعد اكتشاف أعطال محتملة قد تشكل خطرًا على سلامة السائقين والمركبات.

استدعاء نيسان MAGNITE موديل 2025

كشفت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقًا) عن استدعاء 1,552 سيارة من طراز نيسان MAGNITE موديل 2025.

وأوضحت أن الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على سلامة المستهلكين، بعد رصد احتمالية وجود خلل في أحد مكونات المحرك قد يؤدي إلى مشكلات تشغيلية تستوجب الفحص والإصلاح المجاني لدى الوكيل المحلي.

خطر الحريق يدفع لاستدعاء 4,991 سيارة BMW

وفي بيان آخر، أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 4,991 مركبة من شركة بي إم دبليو من عدة طرازات ما بين أعوام 2018 إلى 2022، بسبب احتمالية تسرب الماء إلى وحدة بادئ تشغيل المحرك (Starter Motor).

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الخلل قد يؤدي إلى تماس كهربائي داخل حجرة المحرك، مما يرفع احتمالية نشوب حريق في بعض الحالات.

وأكدت على ضرورة قيام ملاك السيارات المشمولة بالتواصل الفوري مع وكلاء BMW في السعودية لإجراء الصيانة اللازمة مجانًا.

الوزارة تشدد على أهمية متابعة حملات الاستدعاء

ودعت وزارة التجارة جميع المستهلكين إلى التحقق من شمول سياراتهم في حملات الاستدعاء عبر موقعها الرسمي أو من خلال تطبيق “استدعاء”، مشددة على أن الإصلاحات تتم مجانًا بالكامل دون أي تكاليف على المالك.

كما أكدت الوزارة استمرارها في مراقبة جودة المركبات في السوق السعودي والتنسيق مع الشركات العالمية لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة.

