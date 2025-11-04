سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن تنفيذ حملات استدعاء واسعة لعدد من الطرازات من شركتي نيسان وبي إم دبليو، بعد اكتشاف أعطال محتملة قد تشكل خطرًا على سلامة السائقين والمركبات.

استدعاء نيسان MAGNITE موديل 2025

كشفت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقًا) عن استدعاء 1,552 سيارة من طراز نيسان MAGNITE موديل 2025.

وأوضحت أن الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على سلامة المستهلكين، بعد رصد احتمالية وجود خلل في أحد مكونات المحرك قد يؤدي إلى مشكلات تشغيلية تستوجب الفحص والإصلاح المجاني لدى الوكيل المحلي.

خطر الحريق يدفع لاستدعاء 4,991 سيارة BMW

وفي بيان آخر، أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 4,991 مركبة من شركة بي إم دبليو من عدة طرازات ما بين أعوام 2018 إلى 2022، بسبب احتمالية تسرب الماء إلى وحدة بادئ تشغيل المحرك (Starter Motor).

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الخلل قد يؤدي إلى تماس كهربائي داخل حجرة المحرك، مما يرفع احتمالية نشوب حريق في بعض الحالات.

وأكدت على ضرورة قيام ملاك السيارات المشمولة بالتواصل الفوري مع وكلاء BMW في السعودية لإجراء الصيانة اللازمة مجانًا.

الوزارة تشدد على أهمية متابعة حملات الاستدعاء

ودعت وزارة التجارة جميع المستهلكين إلى التحقق من شمول سياراتهم في حملات الاستدعاء عبر موقعها الرسمي أو من خلال تطبيق “استدعاء”، مشددة على أن الإصلاحات تتم مجانًا بالكامل دون أي تكاليف على المالك.

كما أكدت الوزارة استمرارها في مراقبة جودة المركبات في السوق السعودي والتنسيق مع الشركات العالمية لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة.