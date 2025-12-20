قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

موعد ومكان عزاء الفنانة الراحلة نيفين مندور

أحمد إبراهيم

نشر الحساب الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للفنانة الراحلة نيفين مندور تعليقا يعلن فيه موعد تلقي عزاء الخاص بها. 

وقال زوجها : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ بقلوبٍ مؤمنةٍ راضيةٍ بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجتي الغالية/ نيفين محمد صلاح مندور والله إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقكِ لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون والعزاء يوم الأحد 21 ديسمبر عقب صلاة المغرب من الساعة 5:30 حتى 8:30 مساءً بمسجد الشهيد عبد المنعم رياض (سموحة) قاعة الواحد الأحد.

تفاصيل حياة نيفين مندور 

وكانت قد تصدرت الفنانة الراحلة نيفين مندور- المعروفة بـ “فيحاء” في فيلم “اللي بالي بالك”- مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد تعرضها لحادث حريق تسبب في وفاتها.

وكانت للراحلة تصريحات كثيرة مؤثرة منها، البكاء على الهواء في أثناء الحديث عن حبسها بسبب المخدرات، وقالت " اللي بيني وبين ربنا هو اللي يفرق، ومكنتش مهتمة أبرأ نفسي قدام ناس مريضة، وأكثر من 90% من الناس كان مصدقة اللي بقوله".

ولفتت إلى أن والدتها توفيت في 16 يناير من عام 2013، وأن القضية الخاصة بها كانت في 13 مارس 2013، وأنها تعرضت لحادث سيارة في 28 مارس من عام 2013 ،وأن هذه الحادثة كانت كبيرة، وأنها طارت من فوق مقطورة كبيرة من جانب إلى آخر، وتوقف السيارة بسبب وجود جبل رملي أعاق حركتها.

ولقيت الفنانة نيفين مندور مصرعها إثر حريق في شقتها بمنطقة العصافرة بالإسكندرية، وأعلن المهندس مصطفى أحد جيرانها، في منشور على صفحته على الفيس بوك أن الفنانة نيفين مندور رحلت عن عالمنا مختنقة بسبب حريق في منزلها بالعصافرة أدى لوفاتها وذلك حسب ما علمت من الأسرة.

وكشف أحد الجيران للفنانة نيفين مندور، التي لقيت مصرعها إثر نشوب حريق داخل شقتها السكنية بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية صباح اليوم تفاصيل جديدة حول الساعات الأخيرة في الواقعة، وظروف الحريق الذي أودى بحياتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالعصافرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق، فيما عُثر على جثمان الفنانة نيفين مندور داخل الشقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، مع التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وعاينت النيابة العامة شقة الفنانة نيفين مندور عقب وفاتها إثر حريق اندلع بالشقة الكائنة ببرج الاخلاص بالعصافرة.

 وفي وقت سابق حلت الفنانة نيفين مندور -المعروفة بفيحاء في فيلم اللي بالي بالك- ضيفة ببرنامج «كلام الناس» والمذاع عبر قناة mbc مصر الفضائية، للحديث عن حياتها الشخصية وسبب ابتعادها عن الساحة الفنية.

نيفين مندور أعمال نيفين مندور أفلام نيفين مندور الفنانة نيفين مندور عزاء نيفين مندور

