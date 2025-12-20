أحمد العوضي يكشف لـ صدى البلد شخصيته بمسلسل علي كلاي وأمنيته فى 2026|فيديو

كشف النجم أحمد العوضي، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد، عن كواليس وتفاصيل شخصيته في مسلسله الجديد علي كلاي، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.



وأكد أحمد العوضي أن الشخصية التي يجسدها خلال الأحداث تعتمد بشكل أساسي على لعبة MMA، موضحًا أنه بذل مجهودًا كبيرًا في التدريبات البدنية والتحضيرات النفسية حتى يخرج الدور بشكل واقعي ومختلف عما قدمه سابقًا.

وأضاف: «الشخصية قريبة مني جدًا في الحقيقة، خاصة في الجدعنة والمواقف الإنسانية».



وتحدث أحمد العوضي عن طموحاته تجاه العمل، قائلًا إنه يتمنى أن يحقق مسلسل «علي كلاي» نجاحًا يفوق أعماله السابقة، وعلى رأسها حق عرب وفهد البطل، اللذان حققا جماهيرية واسعة عند عرضهما.



وعن حياته الشخصية، فاجأ أحمد العوضي جمهوره بتصريح لافت، حيث قال إنه يتمنى أن يكون «عريسًا» في عام 2026، مؤكدًا أن الاستقرار الأسري خطوة مهمة يتمناها في المرحلة المقبلة من حياته.

يُذكر أن مسلسل «علي كلاي» يعد من أكثر الأعمال المنتظرة في رمضان 2025، خاصة مع اعتماد قصته على أجواء الأكشن والدراما الرياضية، وهو ما يزيد من حماس الجمهور لمتابعة تجربة جديدة ومختلفة للفنان أحمد العوضي.



https://youtube.com/shorts/ojkGZVNPP3A?si=PLztKzz0stRJT9zJ