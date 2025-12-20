فتح باب التقديم لشغل وظيفة مندوب مساعد بـ مجلس الدولة 2025

فتح مجلس الدولة اليوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2025، باب التقديم لشغل وظيفة «مندوب مساعد»، وحتى 2 يناير 2026، وفقًا للإعلان رقم (1) لسنة 2025.

يستهدف الإعلان خريجي وخريجات دفعة 2024 من كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة، وذلك طبقًا للضوابط والشروط المنظمة للعمل القضائي.

شروط التقدم للوظيفة

وأوضح مجلس الدولة أن التقدم للوظيفة يشترط توافر الشروط العامة للتعيين المنصوص عليها قانونًا، إلى جانب الضوابط التالية:

• ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم عن جيد.

• ألا يتجاوز سن المتقدم 30 عامًا ميلاديًا في تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.

• اجتياز المقابلة الشخصية التي يجريها المجلس الخاص للشئون الإدارية للتحقق من أهلية وصلاحية المتقدم لشغل المنصب القضائي.

• اجتياز الفحوصات الطبية والدورات التدريبية والاختبارات المقررة، مع التزام المتقدم بتحمل التكلفة الكاملة لهذه الإجراءات، وذلك وفقًا لضوابط المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

إجراءات التقديم

وأكد مجلس الدولة أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط من خلال الموقع الرسمي للمجلس، ويشمل ما يلي:

• تسجيل طلب التعيين في الوظيفة القضائية.

• استكمال وثيقة التعارف الخاصة بالمتقدم.

• تحديد موعد المقابلة الشخصية عبر النظام الإلكتروني. وشدد المجلس على ضرورة الالتزام الكامل بالشروط والأحكام المعلنة على الموقع الرسمي قبل بدء التسجيل، مؤكدًا أنه لن يُعتد بأي طلب غير مستوفٍ للبيانات المطلوبة أو مقدّم بغير الوسيلة الإلكترونية.