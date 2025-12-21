استشهاد الطفل ريان أبو معلا برصاص الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز جثمانه

تم توثيق لحظة إعدام جنود الاحتلال الإسرائيلي للطفل ريان أبو معلا في بلدة قباطية، جنوب جنين شمال الضفة الغربية.

ولم يكتفِ الاحتلال بذلك، بل قام باحتجاز جثمان الطفل، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الفلسطينية.

وأكد الهلال الأحمر أن «قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من الوصول إلى الحالات المصابة خطيرة في بلدة قباطية جنوب جنين».

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد الصبي ريان محمد عبد القادر أبو معلا (16 عامًا) برصاص الاحتلال في قباطية، وما زال جثمانه محتجزًا.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إضاءة بكثافة في أجواء بلدة حوارة ومحيطها جنوب نابلس.

واستمر الاحتلال في اقتحام بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وداهم منازل في بلدة عنزا جنوب جنين.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبّان خلال اقتحامها بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وهم: يزن صبح، وأحمد نعيم، وإبراهيم الخراز، وعبد العزيز فقوعي.