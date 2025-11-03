قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اركب تويوتا C-HR كروس أوفر بـ 800 ألف جنيه

تويوتا C-HR موديل 2017
تويوتا C-HR موديل 2017
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

 تويوتا C-HR موديل 2017

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات تويوتا  C-HR موديل 2017، وتنتمي C-HR لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

مواصفات تويوتا C-HR موديل 2017 الخارجية

 تويوتا C-HR موديل 2017

تمتلك سيارة تويوتا C-HR موديل 2017 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة تويوتا، وتم تثبيت شعار شركة تويوتا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك تويوتا  C-HR موديل 2017

 تويوتا C-HR موديل 2017

تستمد سيارة تويوتا  C-HR موديل 2017 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 104 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة تويوتا C-HR موديل 2017 الداخلية

 تويوتا C-HR موديل 2017

زودت مقصورة تويوتا  C-HR موديل 2017 بالعديد من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من القماش، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر تويوتا C-HR موديل 2017

تباع سيارة تويوتا  C-HR موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 800 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

 تويوتا C-HR موديل 2017

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .

