تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات بايك X35 موديل 2025 في السعودية

بايك X35
بايك X35
صبري طلبه

تعد سيارة X35 واحدة من أبرز الطرازات التي تقدمها بايك الصينية في السوق السعودي، حيث تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، ويقدم هذا الطراز من خلال فئتين مختلفتين من التجهيزات مع أسعار تبدأ من 45,989 ريالًا سعوديًا.

محرك وأداء بايك X35

تعتمد بايك X35 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر ينتج قوة تبلغ 134 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 210 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي متغير من نوع CVT، وتعمل السيارة بنظام دفع أمامي   FWD ، وبمعدل استهلاك وقود تصل إلى 18.5 كيلومتر لكل لتر.

 بايك X35

أبعاد وتصميم بايك X35

تأتي بايك X35 بتصميم رياضي، حيث يبلغ طولها 4,286 ملم وعرضها 1,815 ملم، بينما يصل ارتفاعها إلى 1,665 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,560 ملم، أما الوزن فيتراوح بين 1,270 و1,340 كيلوجرامًا.

وتعتمد السيارة على جنوط ألمنيوم مقاس 17 بوصة تضيف لمسة رياضية، فيما جاءت المصابيح الأمامية والخلفية وإضاءة النهار بتقنية LED، كما زودت بمرايا خارجية كهربائية التحكم مع إشارات انعطاف، إضافة إلى فتحة سقف بانورامية.

 بايك X35

تجهيزات ومواصفات بايك  X35

تضم بايك X35 وسائد هوائية للحماية من الصدمات، ونظام مكابح مانعة للانغلاق ABS مع توزيع إلكتروني لقوة الكبح EBD كما تتوفر خاصية التحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني للحفاظ على توازن السيارة في المنعطفات، بالإضافة إلى حساسات خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية.

تحتوي بايك X35 على مقاعد من القماش أو الجلد، مع إمكانية تعديل المقاعد، ويغلف المقود بالجلد مع تقنية متعددة الوظائف للتحكم، أما نظام الترفيه فيعتمد على شاشة لمس قياس 8 بوصات، بلوتوث، مع نظام صوتي مكون من 6 سماعات، وبمكيف هواء إلكتروني.

 بايك X35

أسعار بايكX35  موديل 2025 في السوق السعودية

تقدم بايك X35 2025 في السوق السعودية عبر فئتين، حيث يبلغ سعر فئة Elite  نحو 45,989 ريالًا سعوديًا، بينما تقدم فئة Luxury  الأعلى تجهيزًا بسعر 57,489 ريالًا سعوديًا.

