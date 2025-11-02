ماذا تقدم شانجان UNI-K موديل 2026 وكم سعرها في السعودية؟

تقدم شانجان عدد متنوع من السيارات داخل السوق السعودي، منها النسخة الرياضية UNI-K موديل 2026، والتي طرحت عبر فئة واحدة من التجهيزات هي ELITE، مع الانتماء إلى فئة الـ SUV، وباقة من التجهيزات.

تصميم وأبعاد شانجان UNI-K موديل 2026

جاءت السيارة شانجان UNI-K موديل 2026 بتصميم انسيابي، مع المصابيح الأمامية التي تعمل بتقنية LED، بينما يبلغ طول السيارة 4865 ملم، فيما يبلغ عرضها 1948 ملم وارتفاعها 1690 ملم، وزودت السيارة بجنوط رياضية قياس 21 بوصة وسقف بانورامي.

شانجان UNI-K موديل 2026

أداء ومحرك شانجان UNI-K موديل 2026

تأتي شانجان UNI-K ELITE 2026 بمحرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر بأربع أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 233 حصاناً وعزم دوران يبلغ 390 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، ويبلغ استهلاك الوقود نحو 12.6 كيلومتر لكل لتر، بينما تصل سعة خزان الوقود إلى 70 لتراً.

مقصورة وتجهيزات شانجان UNI-K موديل 2026

تقدم شانجان مقصورة تتسع لخمسة ركاب وتضم مقاعد جلدية كهربائية قابلة للضبط مع خاصية الذاكرة، بالإضافة إلى التدفئة والتبريد لمزيد من الرفاهية، كما يتميز المقعد الأمامي للراكب بخاصية التبريد والتدفئة هو الآخر.

شانجان UNI-K موديل 2026

وتأتي لوحة العدادات الرقمية بشاشة قياس 10.25 بوصة إلى جانب شاشة معلومات ترفيهية متطورة بحجم 12.3 بوصة تدعم أنظمة الاتصال الحديثة، وزودت المقصورة أيضاً بإضاءة محيطية، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام صوتي من Sony يضم 12 سماعة.

شانجان UNI-K موديل 2026

تضم شانجان UNI-K موديل 2026 ست وسائد هوائية تشمل المناطق الأمامية والجانبية والستائرية، كما تضم السيارة أنظمة تحكم إلكترونية متقدمة مثل مانع انغلاق المكابح ونظام الثبات الإلكتروني والتحكم في الجر، إضافة إلى مساعد صعود ونزول المنحدرات.

شانجان UNI-K موديل 2026

وتأتي السيارة أيضاً مزودة بمثبت سرعة متكيف، وتنبيه عند الخروج عن المسار، وتحذير من التصادم الأمامي، إلى جانب حساسات أمامية وخلفية وكاميرات محيطية بزاوية 360 درجة توفر رؤية عالية أثناء الاصطفاف، مرايات جانبية ذات تحكم إلكتروني.

سعر شانجان UNI-K 2026 في السوق السعودية

تقدم شانجان UNI-K 2026 في السوق السعودية عبر فئة ELITE بسعر يبلغ نحو 141,335 ريالاً سعودياً.