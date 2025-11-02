قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض
رئيس اتحاد المبدعين: المتحف المصري الكبير بداية عصر حضاري جديد
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 164 مسيرة أوكرانية
عصير الرمان أم البنجر.. أيهما أفضل في علاج ضغط الدم ؟
المايسترو إيمان الجنيدي: فخورة بمشاركتي فى افتتاح المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم
عالم أزهري يرد على دعاوى وقف الإنجاب بسبب الظروف الاقتصادية
عاجل .. مدفعية الاحتلال تقصف دير البلح وسط قطاع غزة
موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة
«عيطت وضحكت وفرحت».. ليلى علوي من نيويورك توثق لحظات الفخر بالمتحف المصري الكبير
«هويتنا تجمعنا».. فاروق حسني يكشف عن رسالته للأجيال القادمة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير
طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ
Chat bot.. خدمة آلية للرد على استفسارات المواطنين عن خدمات قطاعات الداخلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم شانجان UNI-K موديل 2026 وكم سعرها في السعودية؟

شانجان UNI-K موديل 2026
شانجان UNI-K موديل 2026
صبري طلبه

تقدم شانجان عدد متنوع من السيارات داخل السوق السعودي، منها النسخة الرياضية UNI-K موديل 2026، والتي طرحت عبر فئة واحدة من التجهيزات هي ELITE، مع الانتماء إلى فئة الـ SUV، وباقة من التجهيزات.

تصميم وأبعاد شانجان UNI-K موديل 2026

جاءت السيارة شانجان UNI-K موديل 2026 بتصميم انسيابي، مع المصابيح الأمامية التي تعمل بتقنية LED، بينما يبلغ طول السيارة 4865 ملم، فيما يبلغ عرضها 1948 ملم وارتفاعها 1690 ملم، وزودت السيارة بجنوط رياضية قياس 21 بوصة وسقف بانورامي.

شانجان UNI-K موديل 2026

أداء ومحرك شانجان UNI-K موديل 2026

تأتي شانجان UNI-K ELITE 2026 بمحرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر بأربع أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 233 حصاناً وعزم دوران يبلغ 390 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، ويبلغ استهلاك الوقود نحو 12.6 كيلومتر لكل لتر، بينما تصل سعة خزان الوقود إلى 70 لتراً.

مقصورة وتجهيزات شانجان UNI-K موديل 2026

تقدم شانجان مقصورة تتسع لخمسة ركاب وتضم مقاعد جلدية كهربائية قابلة للضبط مع خاصية الذاكرة، بالإضافة إلى التدفئة والتبريد لمزيد من الرفاهية، كما يتميز المقعد الأمامي للراكب بخاصية التبريد والتدفئة هو الآخر. 

شانجان UNI-K موديل 2026

وتأتي لوحة العدادات الرقمية بشاشة قياس 10.25 بوصة إلى جانب شاشة معلومات ترفيهية متطورة بحجم 12.3 بوصة تدعم أنظمة الاتصال الحديثة، وزودت المقصورة أيضاً بإضاءة محيطية، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام صوتي من Sony يضم 12 سماعة.

شانجان UNI-K موديل 2026

تضم شانجان UNI-K موديل 2026 ست وسائد هوائية تشمل المناطق الأمامية والجانبية والستائرية، كما تضم السيارة أنظمة تحكم إلكترونية متقدمة مثل مانع انغلاق المكابح ونظام الثبات الإلكتروني والتحكم في الجر، إضافة إلى مساعد صعود ونزول المنحدرات.

شانجان UNI-K موديل 2026

وتأتي السيارة أيضاً مزودة بمثبت سرعة متكيف، وتنبيه عند الخروج عن المسار، وتحذير من التصادم الأمامي، إلى جانب حساسات أمامية وخلفية وكاميرات محيطية بزاوية 360 درجة توفر رؤية عالية أثناء الاصطفاف، مرايات جانبية ذات تحكم إلكتروني.

سعر شانجان UNI-K 2026 في السوق السعودية

تقدم شانجان UNI-K 2026 في السوق السعودية عبر فئة ELITE  بسعر يبلغ نحو 141,335 ريالاً سعودياً.

شانجان UNI K شانجان UNI K شانجان UNI K موديل 2026 سعر شانجان UNI K موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفل المصري حسين عبدالرسول

صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟

الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر

جمال شقرة يكشف سرًا لأول مرة بشأن المتحف المصري الكبير

من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟

الذهب

تحرك جديد للذهب بعد افتتاح المتحف المصري مساء اليوم 1-11-2025

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب بعد افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت 1-11-2025

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترشيحاتنا

لمتحف المصري الكبير

هدية مصر للعالم.. موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والقنوات الناقلة

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025

بالصور

5 طرق مختلفة لعمل البطاطا بمذاقات «حلوة وحادقة» اعرفي الطريقة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ

طرق اكتشاف اللبن المغشوش
طرق اكتشاف اللبن المغشوش
طرق اكتشاف اللبن المغشوش

إطلالة سينمائية لافتة لـ «لينا صوفيا» تبهر مًحبيها .. صور

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

السكر الأبيض .. خطر صامت يُهدّد القلب والمناعة ويُدمّر صحة الأطفال| نصائح الأطباء

كيف يؤثر السكر على القلب والمناعة؟
كيف يؤثر السكر على القلب والمناعة؟
كيف يؤثر السكر على القلب والمناعة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد